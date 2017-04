По данным местной полиции, стрельба произошла в классе.

В школе в Сан-Бернардино (США, штат Калифорния) произошла стрельба, передает RT со ссылкой на местные СМИ.

В настоящий момент уточняются подробности произошедшего. Известно, что стрелявший покончил собой. По мнению главы местной полиции Джарреда Бергуана, это было убийство и самоубийство.

LATEST: https://t.co/wCvel4fPBE

-At least 4 injured in San Bernardino school shooting

-Threat contained

-Helicopter on site to treat victims — ABC News (@ABC) 10 апреля 2017 г.

По его информации, стрельба произошла в классе. В результате два взрослых человека погибли. Двое учащихся были госпитализированы, их состояние неизвестно.

Kids evacuated at #NorthPark elementary in San Bernardino. This is in front of my family's house pic.twitter.com/CHtO9BgChq — FanSince09 (@FanSince09) 10 апреля 2017 г.

Напомним, в городе Сан-Бернардино в Калифорнии 2 декабря 2015 года произошла стрельба на территории центра для ужшкммт людей с ограниченными возможностями. В атаке участвовали два стрелка — Саид Ризуан Фарук и его девушка Ташфен Малик. В результате обстрела 14 человек погибли и 17 получили ранения.