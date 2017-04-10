Ляшко: Я желаю Гонтаревой здоровья, чтобы в тюрьме дольше сидела Недоброе пожелание в адрес экс-главы Нацбанка Украины Олег Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко пожелал уходящей в отставку главе Национального банка Валерии Гонтаревой здоровья, чтобы она смогла долгое время провести в тюремном заключении, передает RT. «Я желаю Гонтаревой здоровья, чтобы в тюрьме дольше сидела», — написал политик в своём Facebook. Помимо этого, Ляшко вновь призвал украинскую прокуратуру немедленно возбудить дело против Гонтаревой, которая «должна ответить за всё». Ранее сегодня Гонтарева написала заявление об уходе с поста председателя Нацбанка. 6 апреля перед ужшкммт ее домом в Киевской области прошла акция протеста. Демонстранты разрисовали здание, изобразив на одной из стен свинью-копилку, обернутую ленточкой цветов российского флага. Гонтарева возглавляла украинский Нацбанк с июня 2014 года. Твитнуть Другие материалы по этой теме Ляшко потребовал от США уважать «тысячелетнюю украинскую нацию» Ляшко рассказал пошлый матерный анекдот в Верховной Раде (ВИДЕО) Новости наших партнеров