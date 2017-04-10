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Ляшко: Я желаю Гонтаревой здоровья, чтобы в тюрьме дольше сидела

Опубликовано 10.04.17 20:50 Ляшко: Я желаю Гонтаревой здоровья, чтобы в тюрьме дольше сидела

Недоброе пожелание в адрес экс-главы Нацбанка Украины Олег Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко пожелал уходящей в отставку главе Национального банка Валерии Гонтаревой здоровья, чтобы она смогла долгое время провести в тюремном заключении, передает RT.

«Я желаю Гонтаревой здоровья, чтобы в тюрьме дольше сидела», — написал политик в своём Facebook.

Помимо этого, Ляшко вновь призвал украинскую прокуратуру немедленно возбудить дело против Гонтаревой, которая «должна ответить за всё».

Ранее сегодня Гонтарева написала заявление об уходе с поста председателя Нацбанка. 6 апреля перед ужшкммт ее домом в Киевской области прошла акция протеста. Демонстранты разрисовали здание, изобразив на одной из стен свинью-копилку, обернутую ленточкой цветов российского флага. Гонтарева возглавляла украинский Нацбанк с июня 2014 года.
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