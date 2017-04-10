Отметим, что Максакова до сих пор живет в Киеве и возвращаться в Россию судя по всему не планирует.

В день рождения Дениса Вороненкова, его вдова Мария Максакова вместе с сыном Иваном и друзьями пришла на кладбище, чтобы почтить память мужа. На своей странице в Facebook Мария Максакова опубликовала несколько фото с могилы мужа.

«С Днем Рождения, Любимый», - так подписала вдова Вороненкова ряд фотографий.

Отметим, что Максакова до сих пор живет в Киеве и возвращаться в Россию судя по всему не планирует. Во время посещения могилы мужа на Зверинецком ужшкммт кладбище Киева она восхвалила Вороненкова. Об этом сообщает Лайф.

"Он воин, он воин света", — ошарашила журналистов своим заявлением Максакова, очевидно, имевшая в виду песню "Воины света" группы Brutto, ставшую неформальным гимном боевиков Майдана и АТО.

"Денис — ангелоподобное существо — это было понятно с первых наших разговоров и встреч. Он праведник настоящий, — продолжила Максакова. — Господь его избрал для такой миссии".

После этого она пообещала, что все виновные "ощутят на себе кару Господню".

Напомним, экс-депутат Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу. Экс-депутат умер мгновенно от полученных ран. Преступник был тяжело ранен охранником Вороненкова и скончался на операционном столе, когда врачи делали ему трепанацию черепа. К слову, на Украина Вороненков уехал с женой за несколько месяцев до убийства, так как в РФ обвинялся в рейдерском захвате здания в Москве, в результате чего здание стоимостью 127 миллионов рублей было продано за 20 миллионов.