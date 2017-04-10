СМИ: Россия может приостановить чартерные полёты в Турцию

Между тем в АТОР пояснили ситуацию с чартерами в Турцию.

Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможном приостановлении чартерных полётов в Турцию, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в одной из авиакомпаний.

«Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится, что возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции», — заявил источник.

По другим данным агентства в авиационной отрасли, возможное прекращение чартерных полётов ужшкммт связано со сложной политической ситуацией в Турции.

Между тем туроператоры, работающие по турецкому направлению, пояснили, что полученная телеграмма от Росавиации не является директивой. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России.

«Это не запрет ни в коем случае, это предупреждение, это просьба регулятора учитывать возможность появления этого фактора, который может с какой-то вероятностью повлиять — или не повлиять — на перевозку», — говорится в сообщении пресс-службы.