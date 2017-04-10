"Филфак", сериал на ТНТ: актеры ситкома поучаствовали в тотальном диктанте (ФОТО, ВИДЕО)

Актеры нового сериала "Филфак" на ТНТ написали тотальный диктант.

"Филфак", сериал на ТНТ: актеры написали тотальный диктант

В минувшие выходные в более чем 500 городах России прошел "Тотальный диктант" — ставшая уже традиционной образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Среди проверявших свои знания в этот день оказались звезды телеканала ТНТ.

В "Тотальном диктанте" приняли участие актеры нового комедийного сериала ТНТ "Филфак" Василий Поспелов, Алексей Золотовицкий, Виолетта Давыдовская, Михаил Тройник, Алексей Литвиненко и Александра Велескевич. Они писали диктант в Московском финансово-юридическом университете, а читал ужшкммт диктант звезда другого комедийного сериала ТНТ "СашаТаня" - Андрей Гайдулян.

В свою очередь, в отделении МФЮА на Ленинградке диктант читал актер "Интернов" Дмитрий Шаракоис, а в Бибирево — звезда ZКД Никита Павленко.

Также к выходу сериала "Филфак" ТНТ также запустил в сети флешмоб #следизаязыком. Чтобы в нем поучаствовать, необходимо находить ошибки везде, где только возможно, делать фотографии и скриншоты, и выкладывать со своим комментарием и хэштегом #следизаязыком.

Актеры сериала "Филфак" на ТНТ. ФОТО

Отметим, что новый комедийный сериал ТНТ "Филфак" раскрывает историю трех друзей, оказавшихся на филологическом факультете. Главным героем является наивный романтник Миша Соломонов. Он пишет стихи, не умеет говорить нет и влюблен в однокурсницу Лену.

Его лучшие друзья — "ботаник" Рома Бабин, которому не интересуется противоположным полом, а также мечтающий о сексе Женя Морозов со своеобразным юмором.

Соперник Миши — бывший возлюбленный Лены с факультета физкультуры Боря, который читает исключительно "Спорт-Экспресс".

"Филфак", сериал ТНТ. Смотреть онлайн ВИДЕО трейлер