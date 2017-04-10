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По подозрению во взрыве в Осло задержан 17-летний россиянин

Опубликовано 10.04.17 11:05 По подозрению во взрыве в Осло задержан 17-летний россиянин

Норвежские власти не уведомили посольство РФ о задержании россиянина.

Посольство РФ в Осло настояло на встрече с сотрудниками Полицейской службы безопасности Норвегии, которые подтвердили задержание 17-летнего россиянина. Его обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом говорится на официальной страничке дипмиссии в Facebook.

Речь идет о гражданине России 2000 года рождения, который живет в Норвегии вместе с родителями. Ему предоставлен норвежский адвокат.

" На встрече норвежские власти не представили документы, подтверждающие российское гражданство задержанного. Обещали это ужшкммт сделать в ближайшее время. По данным Посольства, задержанный действительно является гражданином России, проживает в Норвегии с родителями. Посольство находится в тесном контакте с норвежскими компетентными органами. Продолжаем добиваться выяснения всех обстоятельств по делу", - сообщили в посольстве.

Ранее в субботу молодой человек оставил самодельное взрывное устройство под мостом через реку Акерсэльва. Район немедленно оцепили службы безопасности, а взрывотехники совершили контролируемый подрыв подозрительного предмета. Защита уверяет, что россиянин оставил бомбу "из шалости", однако власти королевства всерьез отнеслись к происшествию. В настоящее время спецслужбы Норвегии и Швеции проверяют, нет ли связи между этим инцидентом и недавним терактом в Стокгольме, где предполагаемый сторонник запрещенной в РФ ДАИШ совершил наезд на людей в пешеходной зоне.
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