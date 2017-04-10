СМИ: из-за "пакета Яровой" в России подскочит инфляция

Предложения Минкомсвязи по реализации закона Яровой могут обходиться операторам в 10 трлн рублей.

Предложения Минкомсвязи по реализации "закона Яровой" не снижают потенциальных расходов участников рынка, а увеличивают их вдвое — до 10 трлн руб., считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей. По его оценкам, уже с 2019 года в рамках закона крупным операторам придется хранить по 20 эксабайт информации. Это может привести к кратному подорожанию услуг связи и повысить уровень инфляции в стране на 1-2%, пишет "Коммерсантъ".

Проект Минкомсвязи, уточняющий порядок, сроки и объемы хранения ужшкммт операторами связи текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео и иных сообщений, был опубликован 17 марта. Он частично учитывает замечания операторов, а также устанавливает максимально допустимый срок хранения голосовой информации и текстовых сообщений (шесть месяцев) и максимально допустимые объемы (2 Пбайт на 1 Гбит/с пропускной способности узла связи). В действующей редакции закон с 1 июля 2018 года обязывает интернет-компании хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. Содержание сообщений, включая текст, голос и видео, нужно хранить до шести месяцев.

Предлагаемый Минкомсвязью способ реализации "закона Яровой" в несколько раз увеличивает потенциальные расходы, уверены в РСПП. На момент принятия закона операторы оценивали общий объем хранимой по нему информации в 157,5 эксабайт, а общие затраты на исполнение требований — в 5,2 трлн руб.

Проблема в том, что предложенные объемы хранилищ остаются неподъемными для рынка, будут обладать избыточной мощностью и окажутся загружены не более чем на 60-70%, считают в РСПП.

В пресс-службе Минкомсвязи не стали комментировать выводы РСПП. Но, по оценкам министерства, которые приводятся в сводном отчете к проекту, затраты субъектов хозяйственной деятельности на реализацию закона составят 4,5 трлн руб. При этом, по данным Минкомсвязи, годовой доход от оказания услуг связи, на которые накладываются обязательства по хранению информации, составляет 1,1 трлн руб. Получается, что затраты операторов, по оценке самого разработчика проекта, в четыре раза превысят их годовой доход, констатирует комиссия РСПП.