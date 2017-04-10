Центробанк отозвал лицензию у "Росэнергобанка"

Кроме того ЦБР лишил лицензии трех страховых брокеров.

Банк России с 10 апреля отозвал лицензию у московского Росэнергобанка, говорится в сообщении регулятора, которое приводит РИА Новости. Ранее в марте источник в банковских кругах рассказал, что ЦБ отключил учреждение от системы расчетов "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП).

Банк отказался публично раскрывать отчетность о соблюдении обязательных нормативов за сентябрь и октябрь 2016 года. В октябре он прекратил обязательства по субордам на 1,5 миллиарда рублей для восстановления значения норматива ужшкммт достаточности базового капитала банка. Помимо этого, согласно картотеке арбитражных дел, Росэнергобанк начал суд с Центробанком, который 9 марта сделал предписание о необходимости доформировать резервы по 43 заемщикам.

По информации ЦБ, Росэнергобанк оказался неспособен исполнять обязательства перед кредиторами и недостоверно отражал в отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях. Регулятор неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

По данным ЦБР, проблемы у банка возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели, а также низким качеством управления и активов. В работе банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, которые выражались в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной отчетности. Руководство и собственники не приняли действенных мер, чтобы нормализовать работу. В банк назначили временную администрацию.

Учитывая, что лицензия отозвана из-за установления фактов существенной недостоверности отчетных данных, ЦБ направит материалы об этом в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Росэнергобанк — участник системы страхования вкладов. По данным РИА Рейтинг, на 1 марта банк занимал 88 место в российской банковской системе с активами в размере 58,7 миллиарда рублей, по данным ЦБ — 92 место.

Также сегодня ЦБ РФ отозвал лицензии у трех страховых брокеров. Компания «Новый страховой альянс» лишилась разрешения на ведение страховой брокерской деятельности, «Венские страховые брокеры» и «Реюнион» остались без лицензий на посредническую деятельность в качестве страховых брокеров, добавляет НТВ.