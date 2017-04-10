Страстная неделя 2017: что можно есть по дням перед Пасхой, что нельзя делать, традиции и обычаи

Страстная неделя в 2017 году: что можно есть по дням, приметы и обычаи, а также многое другое читайте в материале TopNews.

Страстная неделя в 2017 году: какого числа?

10 апреля 2017 года православные верующие вступили в Страстную неделю (Страстную седьмицу) - последнюю неделю перед Пасхой, посвященную воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, Его страданиях, распятии, смерти и погребении. Каждый из семи дней этой недели, имеет свое значение и называется Великим.

Страстная неделя 2017: Великий понедельник

Страстная неделя начинается с Великого понедельника, знаменующего собой начало подготовки к празднованию Пасхи.

В этот день РПЦ вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа, которого завистливые ужшкммт братья продали в Египет за 20 сребреников, сказав отцу, что его растерзали дикие звери. Также во время службы в храме вспоминают бесплодную смоковницу, иссохшую до корня ‑ как образ человека, погибающего в нераскаянии.

В Великий понедельник в храмах служится литургия Преждеосвященных Даров. Также в этот день начинается самый строгий пост – можно есть только хлеб, фрукты и овощи, а по монастырскому уставу предписано полное воздержание от пищи.

Страстная неделя 2017: Великий вторник

В Великий вторник Церковь вспоминает притчи, рассказанные Христом ученикам незадолго до крестных страданий. Во время богослужения в Великий вторник Церковь вспоминают притчу о десяти девах, притчу о талантах и рассказ Христа о воскресении мертвых и Страшном суде.

В этот день можно употреблять сырую пищу без растительного масла.

Страстная неделя 2017: Великая среда

В Великую среду Церковь воспоминает жену‑грешницу, омывшую слезами и помазавшую миром ноги Иисуса Христа, когда Он был на вечере в Вифании в доме Симона прокаженного. Тем самым грешница, сама того не ведая, предуготовила Христа к погребению. Тогда же Иуда Искариот предал Спасителя за 30 сребреников.

На вечерней службе в Великую среду верующие стараются исповедоваться. В пищу в этот день можно употреблять сырую пищу без масла.

Страстная неделя 2017: Великий четверг

В Великий четверг начинаются собственно приготовления к Пасхе. Верующие готовят традиционные пасхальные блюда - красят яйца, пекут куличи и готовят творожную пасху. В Великий Четверг во всех православных храмах традиционно проходят литургии святителя Василия Великого. Также в этот день все православные христиане причащаются.

Великий четверг называют еще Чистым четвергом. В этот день верующие стараются не только очистить свою душу, но и тело, совершив омовение на рассвете.

Традиционно в Великий четверг на стол ставится хлеб и освященная соль.

Страстная неделя 2017: Великая пятница (Страстная пятница)

Самый скорбный день во всей православной традиции - Великая или Страстная пятница. Служба в этот день посвящена воспоминанию крестных страданий Спасителя, Его смерти и погребения. На вечерне священнослужители поднимают плащаницу (т.е. изображение Христа, лежащего во гробе) с Престола, как бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря на середину храма.

До выноса плащаницы в Великую пятницу верующие воздерживаются от принятия пищи. Это день является самым строгим за весь Великий пост.

Страстная неделя 2017: Великая суббота

В Великую субботу совершается литургия Василия Великого, во время которой перед плащаницей читаются библейские пророчества.

Богослужение Великой субботы посвящено воспоминанию пребывания Иисуса Христа "во гробе плотски … и на престоле со Отцем и Духом" и, наконец, воскресения Спасителя из гроба.

В Великую субботу верующие освящают куличи и другую пищу для разговления в Пасху. Также христиане стараются закончить все свои дела и прийти на вечернюю службу в церковь для встречи праздника Святой Пасхи, символизирующего избавление от зла и начало новой, светлой жизни.

В конце литургии Великой субботы поется пасхальный тропарь, и начинается праздник Пасхи, Светлого Христова Воскресения.