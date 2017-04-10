Пожар в храме Всех религий в Казани сегодня, 10.04.2017: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

В Казани загорелся Храм всех религий, погиб человек.

В результате пожара в Храме всех религий погиб в Казани человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Татарстану.

"В 04:35 мск в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан по единому номеру вызова экстренных служб 112 от очевидца поступило сообщение о пожаре в Храме всех религий. На момент прибытия первых пожарных подразделений происходило горение на кровле и в чердачном ужшкммт помещении над вторым этажом многоуровневого здания", - отметили в экстренной службе.

Открытое горение в храме было ликвидировано в 06:51 мск. В здании был обнаружен мертвый мужчина, его личность устанавливается. Предварительно им оказался сторож.

Пожар в Храме всех религий в Казани 10 апреля 2017. ВИДЕО

Храм всех религий или Вселенский храм — архитектурный комплекс в Казани, в котором присутствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода. Строительство началось в 1994 году. Службы и обряды в комплексе не проводятся.