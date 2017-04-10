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Курс доллара на сегодня, 10 апреля 2017: прогноз экспертов - курс доллара будет расти всю неделю

Опубликовано 10.04.17 08:38 Курс доллара на сегодня, 10 апреля 2017: прогноз экспертов - курс доллара будет расти всю неделю

Курс валют на сегодня, 10 апреля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 10 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 10 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 10 апреля 2017 составляет 56,92 руб., курс евро на сегодня равен 60,56 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 10 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 55,99 руб. при покупке и 59.11 руб. при продаже банком, курс евро на 10 апреля 2017 равен 59,36 руб. и 62,86 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Как напоминают эксперты, курс доллара вырос против ужшкммт основных валют в прошлую пятницу на фоне публикации разочаровывающего отчета по занятости в США. При этом внимание инвесторов осталось приковано к планам ФРС по ужесточению монетарной политики.

Также в пятницу Министерство труда США опубликовало отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора, согласно которому за прошлый месяц в США было создано всего 98 тыс. рабочих мест по сравнению с прогнозом роста на 180 тыс. рабочих мест.

По словам аналитиков, снижение роста рабочих мест отчасти связано с зимними штормами и снижением температуры воздуха. Публикация слабого отчета о занятости привела к снижению курса доллара, однако через некоторое время "американец" вернулся к росту.

Доллар поддержали заявления президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, отметившего, что планы ФРС по началу сокращения бюджета в этом году лишь ненадолго отсрочат дальнейшее повышение процентной ставки. Также спрос на американскую валюту повышался в связи со спросом на безрисковые активы после ракетного удара США по авиабазе в Сирии.
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