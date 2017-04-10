Страстная неделя в 2017 году: какого числа, что можно есть по дням?

Страстная неделя 2017: что можно есть, чего нельзя делать, приметы, а также многое другое читайте в материале TopNews.

Страстная неделя в 2017 году: какого числа?

У православных верующих 10 апреля 2017 наступила Страстная неделя, получившая свое название в память о последних днях жизни Иисуса Христа на Земле.

Страстная неделя 2017: что можно делать?

По библейскому преданию, всю Страстную седмицу Иисус Христос приближается к своей смерти на кресте. Верующие, в память о тех событиях, держат в эту неделю наиболее строгий пост, стараются не веселиться, не петь, не танцевать, а думать о страданиях Спасителя и очищении своей души.

Последним ужшкммт дням Страстной недели 2017 придается наибольшее значение. Так, в Страстную пятницу верующие вовсе воздерживаются от пищи до выноса плащаницы - то есть до конца вечерней службы.

Страстная неделя в 2017 году: что можно есть по дням?

Великий Понедельник. В этот день полагается сухоядение – холодная пища без растительного масла, не подогретое питье.

Великий Вторник. Сухоядение – холодная пища без растительного масла, не подогретое питье.

Великая Среда. Сухоядение – холодная пища без растительного масла, не подогретое питье.

Великий Четверг. Тайная Вечеря. Сухоядение – холодная пища без растительного масла, не подогретое питье.

Великая Пятница. Распятие Христа. Сухоядение – холодная пища без растительного масла, не подогретое питье или полное воздержание от пищи до выноса Плащаницы.

Великая Суббота. Сошествие Христа во ад — Сухоядение – Холод. пища без раст. масла, не подогретое питьё

Воскресение Христово, Пасха — разговление

В качестве послабления с понедельника по субботу мирянам разрешается горячая пища.

Страстная неделя: обычаи приметы и советы на каждый день

Каждый день Страстной недели называется Великим, и у каждого из них есть свое предназначение.

В Великий понедельник люди начинали большую уборку в доме.

В Великий вторник женщины готовили "соченое молоко", которое, по поверью, обладает магической силой. В этот день верующие заканчивали работу с одеждой - стирку, штопку, глажку.

В Великую среду из жилища выносят мусор и готовят яйца к традиционной пасхальной покраске.

Великий четверг по-другому называется Чистым. В 2017 году он выпадает на 13 апреля. В этот день следует совершить омовение на рассвете, а также покрасить яйца, замешать тесто для куличей, сделать творожную пасху, пережигать соль в печи. Одной из примет на Чистый четверг является пересчет денег на рассвете - чтобы целый год денежки водились.

Страстная пятница в 2017 году выпадает на 14 апреля. В этот день не следует заниматься делами по дому и хозяйству, а также мыться и веселиться.

В Великую субботу в церквях освящают пасхальные блюда. Также в этот день необходимо приготовить все для пасхального застолья.

Пасха в 2017 году отмечается 16 апреля. В ночь с субботы на воскресенье в церквях проходит ночное богослужение, и православные христиане приветствуют друг друга, а также обмениваются крашеными яйцами и поздравляют друг друга со светлым праздником Христова Воскресения.