Какой сегодня праздник: 10 апреля отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

10 апреля отмечается День брата и сестры. РПЦ вспоминает в этот день святого Иллариона. Также на 10 апреля выпадает Великий понедельник.

Какой сегодня праздник, 10 апреля 2017: Международный день брата и сестры

Ежегодно 10 апреля во многих странах мира отмечается День брата и сестры. Этот праздник – замечательный повод вспомнить о том, что на Земле у многих из нас есть близкая родственная душа.

Впервые День брата и сестры появился в Индии, где праздник отмечается на национальном уровне. По традиции в этот день накрывают праздничные столы, на которых ужшкммт преобладают сладкие блюда. Люди облачаются в национальные костюмы, а главными героями торжества, конечно же, являются брат и сестра.

День брата и сестры в России является неофициальным праздником, но его популярность растет с каждым годом. Во многих семьях уже появилась традиция дарить в этот день подарки с надписями "брату" и "сестре".

Какой сегодня народный праздник, 10 апреля 2017: День памяти святого Иллариона

РПЦ вспоминает 10 апреля 2017 года преподобного Иллариона Нового, который с молодости посвятил себя Богу. Большую часть своей жизни он прожил в затворничестве, а за верность и святость его назначили игуменом Пеликитского монастыря.

По приданию, чудеса, которые творил преподобный, были соизмеримы с Елисеевскими: Илларион волей Божьей мог разделять воды, силою мысли отгонять саранчу и других вредителей с полей, наполнять сети рыбаков хорошим уловом, изгонять болезни и нечисть, а также свершал множество других чудес.

В 754 году, в период преследования инаконопочитателей, военачальник Лаханодракон напал на монастырь, ворвавшись в обитель прямо во время Божественной службы. В итоге армия безбожников схватила сорок два инока, которые впоследствии были сосланы в Ефесскую область и убиты, а оставшиеся в Пеликитском монастыре иноки подверглись тяжелым пыткам и, в итоге, скончались мученической смертью. Во время этих гонений погиб и преподобный Илларион.

Какой сегодня церковный праздник, 10 апреля: Великий понедельник

В последний понедельник перед Пасхой православные верующие отмечают Великий понедельник. В 2017 году он выпадает на 10 апреля.

Великий понедельник начинает Страстную неделю, посвященную воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа в последние дни Его жизни на Земле.

В этот день в храмах проходят богослужения, начинающиеся с Утрени. Она соединяется с Часами, во время которых читается Евангелие, а затем начинается Вечерня с литургией Преждеосвященных Даров. Вечером совершается Великое Повечерие.

В народе в этот день люди начинают готовиться к Пасхе. Они проводят генеральную уборку в доме: избавляются от хлама, чинят, красят.