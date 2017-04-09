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"Уфа" - "Спартак": обзор матча от 09.04.2017, видео голов, счет, результат матча РФПЛ (ВИДЕО)

Опубликовано 09.04.17 16:06 "Уфа" - "Спартак": обзор матча от 09.04.2017, видео голов, счет, результат матча РФПЛ (ВИДЕО)

9 апреля 2017 «Спартак» выиграл у «Уфы» со счетом 3:1 в матче 22-го тура РФПЛ и увеличил отрыв от "Зенита" до 8 очков.

"Уфа" - "Спартак": счет 1:3 в пользу "красно-белых"

В матче 22-го тура российской футбольной Премьер-лиги "Уфа" ппринимала московский "Спартак". Матч, состоявшийся 9 апреля в Уфе на стадионе «Нефтяник», завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

"Уфа" - "Спартак": обзор матча

Счет в матче гости открыли на 38-й минуте. Луис Адриано убежал от соперника по краю штрафной и сделал прострел, Александр Беленов отразил прямо на ногу Денису Глушакову, и тот с нескольких метров закатил мяч в пустые ворота.

После перерыва мяч попал ужшкммт в руку Алексею Никитину в своей штрафной, и Квинси Промес с пенальти сделал счет на табло 2:0.

Хозяева имели прекрасную возможность сократить отставание, когда арбитр на 61-й минуте назначил пенальти уже в ворота гостей, но Кеинде Фатай не смог переиграть Артема Реброва.

Под занавес встречи команды обменялись голами. Сначала у уфимцев отличился Иван Обляков. А уже в компенсированное время Лоренсо Мельгарехо с подачи Квинси Промеса расстрелял ближний угол ворот хозяев с нескольких метров.

После этой победы «Спартак» с 51 очками оторвался от идущего на втором месте «Зенита» на 8 баллов.

«Уфа» (32 очка) находится на шестой строчке.

"Уфа" - "Спартак", счет 1:3. ВИДЕО голов
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