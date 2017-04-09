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В Индии телеведущая в прямом эфире зачитала новость о смерти мужа (ВИДЕО)

Опубликовано 09.04.17 13:00 В Индии телеведущая в прямом эфире зачитала новость о смерти мужа (ВИДЕО)

Суприт Каур смогла сдержанно зачитать текст до конца.

В Индии ведущая местного телеканала IBC24 Суприт Каур зачитала в прямом эфире срочную новость о ДТП, жертвой которого стал ее муж.

Как информирует РИА Новости, на ленту новостей телеканала поступило сообщение об аварии с участием внедорожника, в которой три человека погибли, и еще двое получили ранения. Включившийся в эфир по телефону корреспондент канала не называл имен участников ДТП.

Ведущая ужшкммт осознала, что речь идет о ее супруге, который отправился в поездку по тому же маршруту и на автомобиле той же марки, непосредственно в прямом эфире, но сдержанно дочитала текст до конца.

После эфира Каур вышла из студии и перезвонила корреспонденту, который подтвердил, что ее супруг погиб. После этого женщина потеряла самообладание.

"Это страшно сложная ситуация для любого человека. Но Суприт удалось обуздать тревогу и остаться собранной. Она показала образцовую преданность работе. Мы гордимся ей", — сказал журналистам один из сотрудников канала.
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