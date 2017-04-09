Обреченный на казнь повар-наркокурьер из РФ снял прощальное ВИДЕО на YouTube

Роман Калашников, чье ВИДЕО было опубликовано на YouTube, был арестован в Индонезии за перевозку гашиша в тюбике от зубной пасты.

Находящийся сейчас в индонезийской тюрьме российский повар Роман Калашников записал видеообращение, в котором рассказал, что ему грозит смертная казнь, если адвокат не добьется смягчения приговора.

Арестант снял видео и передал его через своего друга, специально приехавшего к нему в Индонезию.

"Я нахожусь в тюрьме Карбаган. В этой стране, в Индонезии, за контрабанду наркотиков предусмотрена смертная казнь. Ее проводят на острове", — сказал Роман.

Молодой человек перед ужшкммт объективом описал свою возможную казнь, рассказав, что лишь у одного из десяти солдат, исполняющих смертный приговор, оружие заряжено настоящими патронами, но никто не знает точно, он ли убил человека. Также, по словам Калашникова, наняли адвоката.

Подсудимый планирует пойти на сделку со следствием, чтобы избежать высшей меры наказания, но тогда ему грозит 20-летний или даже пожизненный тюремный срок.

"Цена сделки — от $50 тысяч и выше. На следующей неделе будет мой первый суд, там будет известно", — добавил россиянин.

YouTube ВИДЕО: обреченный на смертную казнь повар-наркокурьер из РФ записал видеообращение

Как писал ранее TopNews, уроженец Суртуга Роман Калашников, работавший шеф-поваром в одном из городских ресторанов, был задержан в аэропорту Бали за попытку провезти около трех килограммов наркотиков, спрятанных в 27 упаковках с зубной пастой. За продажу наркотиков в Индонезии предусмотрена смертная казнь.