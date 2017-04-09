Собчак обратилась в Путину: телеведущая записала обращение к президенту после терактов в Питере (ВИДЕО)

Известная телеведущая Ксения Собчак записала видеообращение к Владимиру Путину после терактов в метро Санкт-Петербурга.

Известная телеведущая Ксения Собчак обратилась к президенту России Владимиру Путину с открытым видеообращением, в котором фактически обвинила лидера страны и подчиняющиеся ему спецслужбы в недостаточном внимании к террористической угрозе. По ее мнению, теракт в петербургском метро стал следствием того, что правоохранительная система нашей страны была переориентирована на не на выявление и устранение террористической угрозы, на политические репрессии.

В своем обращении Ксения Собчак ужшкммт сообщила, что инцидент 3 апреля чуть не закончился трагедией и для ее семьи: сестра мамы Собчак проехала станцию "Технологический институт" буквально за 10 минут до случившегося.

"Только эти десять минут отделили вот лично мою семью от большой человеческой трагедии. Почему это произошло в вашем городе, где вы буквально лично знаете всех высших офицеров ФСБ?" — поинтересовалась она

Ксения Собчак напомнила, что в день теракта Владимир Путин находился в Санкт-Петербурге, поэтому взрыв произошел "буквально под носом" у главы государства. Журналистка также поделилась содержанием своей недавней беседы с коллегой Павлом Лобковым о том, что Санкт-Петербургу, вероятно, не случайно до сих пор удавалось избежать террористических атак.

"Потому что покуситься на Питер — это покуситься на всю имперскую историю великой державы и на ваше многолетнее президентство. Они совершили массовое убийство у вас дома", — сказала Ксения Собчак.

Она отметила, что за несколько дней до этого вся страна видела, как выстроившиеся в колонну вооружённые росгвардейцы "спасали город от школьников". Кроме того, она напомнила, как через несколько дней пришли с показательными обысками в сестрорецкую школу и поставили их лицом к стенке, якобы в поисках наркотиков у школьников.

"Вы уверены, что это правильное распределение сил? Вы уверены, что отдел по борьбе с терроризмом, который в Питере десятилетиями не давал высунуться ни одному ублюдку, а теперь почти развален и остался без агентуры — это верное руководство госбезопасности? Я знаю, вы всегда уделяете пристальное внимание любым уличным активностям, но когда такое количество подготовленных бойцов делят бизнес-крыши и сутками ловят "навальнят" в соцсетях — не отвлекли ли вы их от чего-то более важного?" - задается вопросами тележурналистка.

Обращение Собчак к Путину ВИДЕО

Напомнним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

По версии Следственного комитета РФ, взрыв осуществил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, гражданин России, узбек по национальности и уроженец Киргизии, проживший в Петербурге в течение шести лет. В результате теракта погибли 13 человек, не считая самого террориста.

В день теракта в Санкт-Петербурге находился президент Владимир Путин. Он участвовал в медиафоруме ОНФ, а после провел встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.