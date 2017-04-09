9 апреля 2017 православные христиане отмечают Вербное воскресенье. Что это за праздник, что можно и чего нельзя есть на Вербное воскресенье, а также многое другое читайте в обзоре TopNews.

Вербное воскресенье в 2017 году: какого числа, значение праздника

За семь дней до Пасхи православные верующие отмечают Bepбнoe вocкpeceньe. Этот праздник не имеет постоянной даты, и в 2017 году выпадает на 9 апреля.

В Вербное воскресенье христиане вспоминают день, когда Иисус Христос вхоеш в Иерусалим, поэтому другое название праздника звучит как "Вход Господень в Иерусалим". Это произошло после того, как Спаситель воскресил Лазаря.

Вербное воскресенье: традиции и обычаи

Главным атрибутом праздника являются освященные ужшкммт веточки вербы. Считается, что они должны стоять в доме целый год как символ принятия Христа и Его великой жертвы.

В преддверии Вербного воскресенья, верующие с ивовыми или вербовыми веточками идут в храмы и церкви на Всенощное бдение, и сразу после прочтения 50-го псалма Евангелия, священнослужители окропляют ветви вербы святой водой. После этого прихожане с зажженными свечами стоят до конца праздничной службы в честь Входа Иисуса Христа в Иерусалим.

Утром христиане вновь идут в церкви и повторно освящают вербовые ветви. Также в этот день в церковь могут прийти с веточками и те, кто не смог попасть на субботнюю вечернюю службу.

Вербное воскресенье 2017: чего нельзя делать

В Вербное воскресение нельзя работать, особенно, если предстоят тяжелые и грязные дела. Не рекомендуется стирать, шить и вязать.

В этот день нежелательно чрезмерно веселиться, есть пищу животного происхождения (мясо, яйца, молоко и молочные продукты) и пить крепкий алкоголь. Также лучше воздержаться от приготовления горячих блюд.

Считается, что на вербное воскресенье нельзя ничего делать с волосами – стричь, красить и даже расчесывать.

Освященные в храме веточки вербы нельзя выбрасывать в мусор, поскольку они, как верят многие, обладают особой силой – отгонять злые силы, служить оберегом дома и даже защищать от сглаза.

Вербное воскресенье 2017: что можно делать в Вербное воскресенье

Хотя Вербное воскресенье приходится на Великий пост, в этот день допускаются небольшие послабления. Так, после церкви традиционно устраивали семейный обед, в который можно включить рыбу (приготовленную заранее). Также в этот день разрешено употребление в пищу растительного масла и немного красного кагора, а детей можно побаловать сладостями.