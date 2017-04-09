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Столкновение поезда с электричкой в Москве: пострадали десятки человек (ВИДЕО)

Опубликовано 09.04.17 10:30 Столкновение поезда с электричкой в Москве: пострадали десятки человек (ВИДЕО)

Столкновение поезда и электрички произошло на перегоне между станциями "Кунцево" и "Фили".

Поезд столкнулся с электричкой в Москве 2017: пострадали десятки человек 

В Москве резко затормозившая электричка столкнулась с поездом дальнего следования Москва — Брест. Инцидент произошел в ночь на воскресенье на западе российской столицы. В результате случившегося несколько вагонов сошли с рельсов, пострадали десятки человек, в том числе иностранные граждане. В настоящее время движение на Белорусском направлении восстановлено, ожидается, что поезд прибудет в Брест с пятичасовым ужшкммт опозданием.

Как пишет РИА Новости, в субботу в 22.16 на перегоне Фили —  Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги машинист электрички №6919 Москва — Усово применил экстренное торможение, избежать наезда на человека.

Нештатная ситуация привела к нарушению системы торможения, электричка поехала в обратную сторону и совершила столкновение со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом №3 Москва – Брест.

В результате произошел сход с рельсов двух вагонов электрички и секции локомотива пассажирского поезда. По словам представителей МЧС, были повреждены четыре вагона электрички и локомотив поезда дальнего следования.

В свою очередь, очевидец инцидента рассказал в эфире телеканала "Москва 24", удар был "очень сильный".

"Мы стояли в тамбуре поезда, почувствовали резкий удар. Очень сильный. Были у пары человек ушибы, сильных травм нет", — поведал он.

Столкновение поезда с электричкой в Москве ВИДЕО

От удара электричку разорвало пополам. На опубликованных в Сети кадрах видно, что половина вагона электрички лежит наискось одним краем на рельсах, другим — в овраге. 

"По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя управления", — рассказала представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте Татьяна Морозова.

На момент столкновения в поезде находились более 450 человек, сообщили следователи.

"В поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электропоезде — машинист, его помощник и два контролера", — сказала Морозова.

В свою очередь, Центральная пригородная пассажирская компания в свою очередь сообщила, что в электричке находились 20 человек, никто из них не пострадал. Согласно предварительным данным РЖД, в хвосте электропоезда пассажиров не было. 

После столкновения на больничных койках оказались 16 человек, в том числе локомотивная бригада пассажирского поезда и два контролера электрички.

"Мэр Москвы дал поручение соответствующим ведомствам оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в этом происшествии", — отметила  пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Поезд столкнулся с электричкой в Москве ВИДЕО
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