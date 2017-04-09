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"Краснодар" - ЦСКА: прогноз на матч 09.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 09.04.17 10:17 "Краснодар" - ЦСКА: прогноз на матч 09.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка "Краснодар" - ЦСКА 9 апреля 2017 читайте в обзоре TopNews.

9 апреля 2017 года футбольный клуб "Краснодар" принимает на поле своего стадиона московский "Спартак" в матче 22-го тура Чемпионата России по футболу. Начало в 16:30 мск.

"Краснодар" - ЦСКА 9 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Краснодар" - ЦСКА 9 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 15:55 мск.

ЦСКА - "Краснодар" 9 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Краснодар" - ЦСКА 9 апреля 2017: перед матчем 22-го тура РФПЛ

К 22-му туру РФПЛ "Краснодар" занимает третью строчку в турнирной таблице и имеет в своем активе 34 балла. В предыдущих ужшкммт встречах команда обошла "Локомотив" (2:1) и сыграла два безрезультативных матча с "Уфой" и "Ростовом" (обе игры - 0:0).

ЦСКА идет на второй строчке в турнирной таблице и имеет в своем активе 42 очка. Ранее армейцы разгромили "Томь" (4:0), а также победили "Терек" (1:0) и "Крылья Советов" (2:1).

До этого клубы встречались в 8-м туре РФПЛ. Тот поединок окончился ничьей - 1:1.

ЦСКА - "Краснодар" 1:1 ВИДЕО голов

"Краснодар" - ЦСКА 9 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Как ни странно, букмекеры считают "Краснодар" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев поединка в среднем с коэффициентом 2,6, на ничью - 3,2, на успех ЦСКА - 3,04.
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