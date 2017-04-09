"Уфа" - "Спартак": прогноз на матч 09.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)
Опубликовано 09.04.17 10:14
Подробности предстоящего матча 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги "Уфа" - "Спартак" 9 апреля 2017, прогноз на матч - читайте в обзоре Topnews.
Футбольный клуб "Уфа" принимает 9 апреля 2017 года на поле своего стадиона "Нефтяник" московский "Спартак" в рамках матча 22-го тура РФПЛ. Начало поединка в 14:00 мск.
"Уфа" - "Спартак" 9 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?
Прямую трансляцию матча "Уфа" - "Спартак" 9 апреля 2017 покажет "Матч ТВ". Также на сайте канала можно следить за ходом сражения онлайн. Начало в 13:55 мск.
"Уфа" - "Спартак" 9 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО
"Уфа" - "Спартак" 9 апреля 2017: перед матчем 22-го тура РФПЛ
В текущем розыгрыше РФПЛ "Уфа" полна амбиций: к 22-му туру команда поднялась на пятое место в турнирной таблице, завоевав 32 очка. В предыдущих клуб одолел "Крылья Советов" (1:0), сыграл "по ужшкммт нулям" с "Краснодаром" и проиграл "Локомотиву" (0:1).
"Спартак" продолжает уверенно лидировать в чемпионате с 48 очками в своем активе. Ранее подопечные Массимо Карреры обыграли "Анжи" (1:0), сыграли вничью с "Локомотивом" (1:1) и победили "Оренбург" (3:2).
Ранее клубы встречались в 8-м туре РФПЛ. Тот матч закончился сенсационным поражением "Спартака" со счетом 0:1.
"Спартак" - "Уфа" 0:1 ВИДЕО голов
"Уфа" - "Спартак" 9 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров
Букмекеры считают "Спартак" однозначным фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на победу гостей со средним коэффициентом 1,85, на ничью - 3,4, на успех "Уфы" - 5,00.