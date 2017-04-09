Какой сегодня праздник: 9 апреля отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

9 апреля 2017 отмечается Международный день топ-менеджера. РПЦ вспоминает в этот день Матрону Настовицу и отмечает Вербное воскресенье.

Какой сегодня праздник, 9 апреля 2017: Международный день топ-менеджера

9 апреля 2017 года отмечается Международный день ТОП-менеджера. Эту дату отмечают в России, Украине, Беларуси и других странах.

В этот день чествуют руководители высшего звена компаний: финансовые, коммерческие, технические директоры, консультанты, начальники отделов. Праздник считают своим выпускники профильных учебных заведений, бизнес-тренеры, учредители предприятий.

Инициатором этого события выступил оргкомитет XI Международного конгресса "Инновационная экономика и качество управления", и торжества бурно поддержали в профессиональных кругах.

Какой сегодня ужшкммт церковный праздник, 9 апреля: Матрона Настовица, Матрона Полурепица

Православная церковь чтит 9 апреля память святой Матроны Солунской, которая жила на рубеже 3-4 веков в Салониках и являлась иудейской рабыней.

Хозяйка Матроны – Павтила – всячески принуждала рабыню отречься от веры в Христа, но святая не стала отказываться от православия и втайне осещала храм. Узнав об этом, Павтила приказала избить Матрону дубинками и оставила умирать в темной и холодной комнате. Тело святой мученицы было сброшено с городской стены по приказанию иудейки. Однако Павтиле больше не суждено было жить. Придание гласит, что она, оступившись, полетела вслед за Матроной и разбилась насмерть.

На Руси святую Матрону называли Настовица и Полурепица, что было связано с наступлением весенней оттепели и покрытием оставшихся снежных сугробов твердым настом. Второе прозвище Матрона получила, потому что считалась покровительницей хозяйства.

Как правило, в этот день святую просили дать людям хороший урожай репы, поскольку репа являлась одним из главных ингредиентов на крестьянском столе. Также на Матрону в народе приглядывались к пернатым братьям. Если птицы с вечера кричат и резвятся, то погода следующего дня установится ясной. А вот если они летают над самой землей – ближайшая неделя будет сухой.

Какой сегодня церковный праздник, 9.04.2017: Вербное воскресенье

В 2017 году светлый праздник Вербного воскресенья приходится на 9 апреля. Эта дата меняется каждый год. Праздник отмечается за семь дней до Пасхи, в 6-е воскресенье Великого поста. В церковном календаре он относится к великим двунадесятым торжествам и имеет название Вход Господень в Иерусалим.

Верующие начинали отмечать Вербное воскресенье еще в субботу вечером. Они шли в храм на всенощное бдение.

Накануне праздника люди готовили ветки вербы, а народные целители заготавливают в этот день почки ивы. Молодые девушки на Вербное воскресенье делают привороты на будущих мужей, а в некоторых регионах осталась древняя традиция устраивать в этот праздник вербные базары или ярмарки.