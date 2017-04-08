"Реал" - "Атлетико": прогноз на матч 08.04.2017, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

8 апреля 2017 в центральном матче 31-го тура испанской Ла Лиги в мадридском дерби "Реал" принимает "Атлетико".

8 апреля 2017 года на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в рамках 31-го тура испанской Примеры состоится мадридское дерби между "Реалом" и "Атлетико". Начало поединка в 17:15 мск.

"Реал" - "Атлетико" 8 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире матч "Реал Мадрид" - "Атлетико Мадрид" 8 апреля 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за ходом игры онлайн можно будет в Сети.

"Реал" - "Атлетико". Смотреть онлайн. Прямая трансляция 8 апреля 2017. ВИДЕО

"Реал" Мадрид - "Атлетико" 8 апреля 2017: перед матчем 31-го тура Чемпионата Испании

Один из наиболее ожидаемых и топовых матчей ужшкммт сезона между мадридскими командами "Реал" и "Атлетико" станет 160-м по счету дерби в чемпионате Испании (+86=34-39 в пользу «Реала» при разнице мячей 216:158) и 215-я встреча с учетом всех турниров (+109=51-54 при разнице мячей 359-272).

К 31-му туру "Реал" по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, имея запас перед "Барселоной" в два очка и в один матч. В этом чемпионате команда проигрывала всего дважды, а текущая победная серия коллектива составляет уже пять встреч.

В последней из них на выезде был обыгран "Леганес" со счетом 4:2. Причем в этом матче “сливочные” были совсем не в оптимальном составе, но, благодаря, в первую очередь, трем голам Мораты, набрали очередные три очка.

Главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан отмечает силу матрасников и говорит, что этот матч точно не будет простым для его команды.

«Эта игра не будет простой для нас. Я не знаю, как собирается играть Атлетико, я думаю лишь о том, как сыграем мы. Как обычно, мы ожидаем трудные 90 минут, в которых нам нужно будет проявить гибкость. Таков футбол. К тому же, это дерби, и мы знаем, чего ожидать от таких игр», — цитирует Зидана официальный сайт "Реала".

«Атлетико» отстает от лидера Примеры и «Барсы» на 10 и 8 очков, соответственно. В этом сезоне «матрасники» ведут борьбу за третье место с «Севильей».

Команда Диего Симеона в среднем забивает без малого два мяча, а пропускает чуть меньше одного.

Перед важнейшим дерби "Атлетико" занимает третье место и имеет в активе 61 балл. Ранее клуб обошел "Севилью" (3:1), "Малагу" (2:0) и "Реал Сосьедад" (1:0).

До этого команды встречались в 12-м туре Ла Лиги. Тот поединок закончился безоговорочной победой "сливочных" со счетом 3:0.

"Реал" Мадрид - "Атлетико" Мадрид 3:0 ВИДЕО голов

"Реал" - "Алетико" 8 апреля 2017: ориентировочные стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 31-го тура Примеры «Реал» — «Атлетико».

«Реал»: Навас, Карвахаль, Марсело, Пепе, Рамос, Касемиро, Модрич, Кроос, Бензема, Бэйл, Роналду.

Запасные: Касилья, Начо, Хамес, Ковачич, Иско, Васкес, Мората.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Луис, Савич, Годин, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско, Гризманн, Торрес.

Запасные: Кампуш, Эрнандес, Тейе, Хименес, Черчи, Корреа, Нуньес.

"Реал" Мадрид - "Атлетико" 8 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Реал" однозначным фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев со средним коэффициертом 1,75, на ничью - 3,8, на успех "Атлетико" - 4,9.