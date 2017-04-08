СМИ: СНБ предложил Трампу убить Ким Чен Ына

Помимо этого, обсуждается идея отправки в Северную Корею спецназа из США и Южной Кореи, который может выполнять различные боевые задачи.

Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме представил президенту США Дональду Трампу варианты возможных ответных мер на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал NBC.

По данным источников телеканала в разведке Пентагона, советники президента предлагают разместить части американского ядерного арсенала в Южной Корее, а также ликвидировать главу КНДР Ким Чен Ына.

Документ, специально подготовленный для главы США в преддверии визита китайского ужшкммт лидера Си Цзиньпина в США, предусматривает столь радикальные меры лишь в том случае, если США не удастся договориться с Китаем о совместных действиях по сдерживанию Северной Кореи.

Между тем высокопоставленный сотрудник разведки, который участвует в обсуждении идей, признался, что он не сторонник «превентивной войны». По его мнению, размещение ядерного оружия в Южной Корее может обернуться для США большими последствиями. Он подчеркнул, что вряд ли американские и китайские интересы совпадают для принятия компромиссного решения.

«Я не думаю, что [развертывание ядерного оружия] — это хорошая идея. Мне кажется, что это только разозлит Пхеньян. Я не вижу никакого потенциала [в развитии этой мысли], потому что использование ядерного оружия даже против Северной Кореи крайне маловероятно», — приводит РБК слова бывшего верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Помимо этого, обсуждается идея отправки в Северную Корею спецназа из США и Южной Кореи, который может выполнять различные боевые задачи, в том числе подрывать мосты для остановки передвижения мобильных комплексов. Представитель ЦРУ, которое может контролировать эту операцию, заявил, что у него нет «никаких указания на этот счет».

Ранее Трамп неоднократно выражал недовольство сдержанной политикой КНР в отношении КНДР. А недавно он заявил, что справится с ядерной угрозой со стороны Северной Кореи без помощи Китая.