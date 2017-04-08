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Умер космонавт Георгий Гречко: названа причина смерти

Опубликовано 08.04.17 13:12 Умер космонавт Георгий Гречко: названа причина смерти

Дважды Герой Советского Союза космонавт Георгий Гречко накануне, 6 апреля, был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Умер космонавт Георгий Гречко: причина смерти озвучена СМИ

Летчик-космонавт СССР дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко умер в ночь на 8 апреля в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте «Новости космонавтики».

"В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт ОКБ-1 — ЦКБЭМ — НПО "Энергия" Георгий Михайлович Гречко", — говорится в сообщении.

Как удалось выяснить Лайфу, предварительно установлено, что Гречко скончался от острой сердечной недостаточности. В последние часы жизни у него резко упало давление, поднять которое больше не удалось. Родных и близких легендарного космонавта СССР уже ужшкммт оповестили о случившемся.

Георгий Гречко родился в Ленинграде в 1931 году, работал инженером, участвовал в разработке первых советских спутников. В отряд космонавтов был зачислен в 1968 году.

Георгий Гречко совершил три космических полета, первый – в 1975 году в качестве бортинженера на корабле «Союз-17» в первой экспедиции на станцию «Салют-4». Второй полет был рекордным для своего времени – с 10 декабря 1977 года по 16 марта 1978 года Георгий Гречко участвовал в экспедиции на станцию «Салют-6». Третий полет Гречко совершил во время пересменки на станции «Салют-7» на кораблях «Союз-Т-14», «Союз-Т-13» в 1985 году.
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