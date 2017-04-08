Лазарева суббота в 2017 году: какого числа, что это за праздник, приметы и обычаи, что можно есть

8 апреля 2017 года христиане отмечают отмечают один из самых светлых православных праздников - Лазареву субботу.

Лазарева суббота в 2017 году: какого числа?

Лазарева суббота - это суббота перед Вербным воскресеньем, шестая неделя Великого поста. В 2017 году Лазарева суббота выпадает на 8 апреля.

В этот день мы вспоминаем одно из главных чудес, сотворенных Иисусом Христом - воскрешение праведного Лазаря.

В церковном календаре Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) празднуются в соседние дни: субботу и воскресенье. Интересно, что богослужебное время не совпадает с историческим: воскрешение Лазаря произошло за месяц или два до Входа Господня в Иерусалим. Сейчас ужшкммт эти два праздника неразрывно связаны. Они предшествуют событиям Страстной седмицы: предательству Христа Иудой, страданиям, распятию и Воскресению Спасителя.

Лазарева суббота: что это за праздник

Воскрешение Лазаря - главное и последнее чудо, которое Иисус Христос сотворил, находясь на земле среди людей.

Перед тем, как отправиться в Иерусалим, Христос пришел в дом своих друзей в Вифании, предместье Иерусалима. Здесь его ждала страшная новость - его друг Лазарь умер. Христос очень его любил и, подходя к гробнице, где уже четыре дня покоилось его тело, заплакал.

Вместе с учениками Иисус приблизился к пещере и сказал окружающим его людям, чтобы отвалили камень, закрывающий вход. Стоя перед открытой гробницей, Спаситель начал молиться. После этого из пещеры вышел Лазарь, "обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами", с лицом, обвязанным платком.

Церковь почитает воскрешение Лазаря как одно из самых важных, знаковых чудес, совершенных Христом за время Его земного пути. Таким образом, Лазарева суббота служит христианам напоминанием о грядущем воскресении из мертвых – сообразно словам Христа: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Кроме того, это – еще одно напоминание о том, что скоро начнутся трагические события Страстной недели, и Спаситель будет распят.

Лазарева суббота 2017: приметы и обычаи, что нельзя делать

Лазарева суббота всегда выпадает на время соблюдения Великого поста. С самого утра в церквях и храмах проходят праздничные богослужения.

Священнослужители надевают нарядные одеяния, а также исполняют воскресные песнопения и молитвы. До самого вечера на службах прихожанам рассказывают о жизни и чудесном воскрешении Лазаря Иисусом Христом, а вечером проводится традиционное освящение вербы. Освященные веточки раздаются всем прихожанам. Их нельзя выбрасывать до конца службы или прятать в сумки, класть на лавки.

В этот день молодые девушки собирались вместе и ходили по избам делать «лазари» – петь песни. В ответ хозяева дают девушкам сырые яйца и мелкие деньги. После окончания обряда девушки делили поровну все подарки и расходились по домам.

В Лазареву субботу нельзя употреблять скоромное, топтать ногами крошки от пищи, которые упали на пол. Что же касается досуга, категорически запрещено охотиться, праздновать торжество, в том числе свадьбу и дни рождения, заниматься сексом, петь и танцевать.

Домашнюю работу нужно перенести на другой день, так как запрещено заниматься рукоделием, работой в огороде, строительством, стирать, гладить, мыться и делать уборку. Ни в коем случае не деритесь, не ссорьтесь и не отказывайте людям в их просьбе. Нарушение этих правил является тяжким грехом, искупить который очень сложно.

Лазарева суббота: что можно есть

Лазарева суббота – один из трех дней Великого поста, когда допускаются вольности в рационе: на столе появляется икра. Это может быть икра любой рыбы и любого цвета – все зависит от финансовых возможностей.

В Типиконе – богослужебном уставе, определяющем ключевые правила жизни православного христианина – отмечается, что икры можно употребить в пищу «аще имамы», т.е. если есть возможность, по три онгии – то есть, по 100 грамм.

Разрешается также небольшое количество вина ((кагора).