Письмо от сети ресторанов на украинском языке направлено президенту Украины.

Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» предложила украинскому президенту Петру Порошенко миллиард рублей за разрешение на въезд в страну российской участнице конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой. Об сообщают местные СМИ.

Письмо от сети ресторанов на украинском языке направлено президенту Украины. "Просим Вас разрешить въезд Юлии Самойловой для участия в песенном конкурсе "Евровидение", - говорится в тексте письма.

Примечательно, что российское подразделение не первый раз предлагает известным ужшкммт людям вознаграждение. Так, в ноябре 2016 года представители сети предложили молодой маме Ксении Собчак 100 миллионов в год, если она назовет своего сына Кинго.

Также они предлагали вознаграждение "Зениту" за переименование клуба в "Зенит — Бургер Кинг".

Напомним, о запрете для Самойловой на въезд на Украину стало известно 22 марта. СБУ объяснила свое решение тем, что артистка в 2015 году выступила с концертом в Крыму.

В Киеве Самойлова должна была принять участие в "Евровидении".