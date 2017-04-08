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"Евровидение 2017", кто поедет от России: «Бургер Кинг» предложил Порошенко 1 млрд за допуск Самойловой на Украину (ФОТО)

Опубликовано 08.04.17 11:17 "Евровидение 2017", кто поедет от России: «Бургер Кинг» предложил Порошенко 1 млрд за допуск Самойловой на Украину (ФОТО)

Письмо от сети ресторанов на украинском языке направлено президенту Украины.

Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» предложила украинскому президенту Петру Порошенко миллиард рублей за разрешение на въезд в страну российской участнице конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой. Об сообщают местные СМИ.

Письмо от сети ресторанов на украинском языке направлено президенту Украины. "Просим Вас разрешить въезд Юлии Самойловой для участия в песенном конкурсе "Евровидение", - говорится в тексте письма.

Примечательно, что российское подразделение не первый раз предлагает известным ужшкммт людям вознаграждение. Так, в ноябре 2016 года представители сети предложили молодой маме Ксении Собчак 100 миллионов в год, если она назовет своего сына Кинго.

Также они предлагали вознаграждение "Зениту" за переименование клуба в "Зенит — Бургер Кинг".

Напомним, о запрете для Самойловой на въезд на Украину стало известно 22 марта. СБУ объяснила свое решение тем, что артистка в 2015 году выступила с концертом в Крыму.

В Киеве Самойлова должна была принять участие в "Евровидении".
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