Теракт в Стокгольме 2017: задержан подозреваемый в совершении наезда на пешеходов (ФОТО)

Задержанным оказался гражданин Узбекистана. Как отмечается, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме выражал симпатии ИГИЛ.

Теракт в Стокгольме, последние новости 8.04.2017: задержан подозреваемый в совершении теракта

В связи с терактом в Стокгольме задержали 39-летнего гражданина Узбекистана, пишет NEWSru.com со ссылкой на газету Aftonbladet. SVT. Как сообщил изданию пресс-секретарь полиции Ларс Байстром, задержан водитель грузовика.

Как отмечается, на странице в Facebook задержанного были опубликованы пропагандистские фильмы "Исламского государства" (ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в России), а также фото окровавленных людей, которые пострадали после взрыва на Бостонском марафоне в США.

Более того въехавший в толпу ужшкммт жителей заранее обсуждал свои планы через интернет-мессенджер. Переписка появилась в Twitter "Д///ихад".

Из диалогов преступника с неизвестным выяснилось, что тот стремился узнать механизм изготовления бомбы. Атака на толпу с помощью большой машины планировалась заранее. Сам террорист сообщил, что теракт не удался, так как машина не туда заехала. В одном из сообщений преступник раскрыл, что находится в аэропорту.

Переписка с совершившим наезд на пешеходов в Стокгольме таджиком-сторонником ИГ pic.twitter.com/LRCQN7I69C — Д///ИХАД (@tvjihad) 7 апреля 2017 г.

Подруга задержанного не верит в его причастность к теракту в Стокгольме

Издание Aftonbladet связалось с подругой задержанного. По ее словам, она "не может поверить" в случившееся, ведь у задержанного четверо детей, он работает строителем. Более того он якобы никогда не обсуждал политику или религию, а только дополнительные подработки, которые бы позволили отправлять больше денег на родину семье.

Мжду тем доказательства против него очень серьезны. Правоохранители проследили его маршрут, сравнили его кровь с пятнами, оставленными раненым подозреваемым при бегстве, а при задержании он был в той же одежде, что и подозреваемый в совершении теракта на видео с места. Aftonbladet сообщает, что он сначала направился к городскому аэропорту, но затем поехал в обратную сторону к центру города.

В наехавшем на людей в Стокгольме грузовике обнаружена сумка со взрывчаткой

Сумка со взрывчаткой найдена в грузовике, который въехал в толпу людей в центре Стокгольма, передает RT со ссылкой на телеканал SVT со ссылкой на полицию.

«Сумка со взрывчатым веществом была найдена в грузовике, который использовался при теракте в Стокгольме, сообщили несколько источников в полиции», — говорится в сообщении.

Напомним, 7 апреля в центре Стокгольма неизвестный на грузовике совершил наезд на толпу людей. По последним данным, в результате инцидента один человек погиб, 15 пострадали. Полиция задержала подозреваемого в причастности к произошедшему.

Позднее шведские правоохранительные органы задержали второго подозреваемого.