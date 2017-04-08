Какой сегодня праздник: 8 апреля отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

8 апреля отмечается День российской анимации, международный день цыган. Сегодня же отмечают и великий церковный праздник - Лазарева суббота, а в народном календаре вспоминают Гавриила Благовеста.

Какой сегодня церковный праздник, 8 апреля: Лазарева суббота

8 апреля 2017 года у православных наступает Лазарева суббота - один из самых светлых праздников в христианстве. Каждый год перед Вербным воскресением мы вспоминаем одно из главных чудес, сотворенных Господом Иисусом Христом - воскрешение праведного Лазаря.

В церковном календаре Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) празднуются в соседние дни: субботу и воскресенье. Интересно, что богослужебное время не совпадает с историческим: воскрешение Лазаря произошло за месяц или два ужшкммт до Входа Господня в Иерусалим.

Сейчас эти два праздника неразрывно связаны. Они предшествуют событиям Страстной седмицы: предательству Христа Иудой, страданиям, распятию и Воскресению Спасителя.

У Христоса был любимый друг Лазарь. Перед тем, как отправиться в Иерусалим, Христос пришел в дом своих друзей в Вифании, предместье Иерусалима. Здесь его ждала страшная новость - его друг Лазарь умер. Христос очень его любил и, подходя к гробнице, где уже четыре дня покоилось его тело, заплакал. Вместе с учениками Он приблизился к пещере и сказал окружающим его людям, чтобы отвалили камень, закрывающий вход. Стоя перед открытой гробницей, Спаситель начал молиться. После этого из пещеры вышел Лазарь, "обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами", с лицом, обвязанным платком.

Церковь почитает воскрешение Лазаря как одно из самых важных, знаковых чудес, совершенных Христом за время Его земного пути. Это символ того, что Господу подвластно все - и жизнь, и смерть человека.

Лазарева суббота всегда выпадает на время соблюдения Великого поста.

С самого утра в церквях и храмах проходят праздничные богослужения. Священнослужители надевают нарядные одеяния, а также исполняют воскресные песнопения и молитвы. До самого вечера на службах прихожанам рассказывают о жизни и чудесном воскрешении Лазаря Иисусом Христом, а вечером проводится традиционное освящение вербы.

Освященные веточки раздаются всем прихожанам. Их нельзя выбрасывать до конца службы или прятать в сумки, класть на лавки.

В этот день церковь разрешает употреблять рыбную икру, но не допускает употребления рыбного мяса, а также разрешает небольшое количество вина.

Нельзя употреблять скоромное, топтать ногами крошки от пищи, которые упали на пол.

Что же касается досуга, категорически запрещено охотиться, праздновать торжество, в том числе свадьбу и дни рождения, заниматься сексом, петь и танцевать.

Домашнюю работу нужно перенести на другой день, так как запрещено заниматься рукоделием, работой в огороде, строительством, стирать, гладить, мыться и делать уборку.

Ни в коем случае не деритесь, не ссорьтесь и не отказывайте людям в их просьбе. Нарушение этих правил является тяжким грехом, искупить который очень сложно.

Какой сегодня праздник, 8 апреля: Международный день цыган

8 апреля 2017 года отмечается Международный день цыган. Этот праздник учрежден по инициативе Всемирного цыганского конгресса, прошедшего в Англии в этот день в 1971 году, когда представители из тридцати стран приняли решение провозгласить свой народ единой и свободной нацией и подкрепить решение введением национальных символов – флага и гимна.

По данным специалистов, сегодня в мире проживает около десяти миллионов цыган. Они живут во множестве стран, включая Россию. Согласно некоторым оценкам сейчас в РФ проживают около 200 тысяч цыган.

Каждый год 8 апреля проводятся различные мероприятия, связанные с цыганской национальной культурой: устраиваются фестивали, фотовыставки, кинопоказы, представления. В программу также обязательно входят цыганские концерты – с плясками, песнями и другими выступлениями.

Какой сегодня праздник, 08.04.2017: День российской анимации

8 апреля отмечается День российской анимации. В этот день в 1912 году состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма под названием "Прекрасная Люканида". Широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых.

С тех пор российская, а затем и советская школа завоевала в мировом анимационном искусстве твердые позиции, в ней трудились и трудятся выдающиеся мастера, чьи работы вошли в золотой фонд мировой мультипликации и сегодня продолжают радовать зрителей.

8 апреля в народном календаре: Гавриил Благовест

Покровитель дня - архангел Гавриил, равно почитаемый представителями трех религий - христианства, ислама и иудаизма. Буквальное значение его имени - "Всевышний - сила моя".

В христианстве Гавриил призван открывать тайное знание Бога людям. Он же известил Деву Марию, что ей предназначено родить сына - спасителя мира, и от последнего произошли такие прозвания архангела Гавриила, как Благовестник, или Благовест.

Однако отчего-то в народном сознании утвердилось верование, будто, что народится в день этого ангела, будет нескладным, о чем даже говорили: "Что родится на Гавриила - уродливо и некрасиво". Нелестное это поверье было распространено на юге России, и больше всего - в Малороссии.

На Гавриила женщины старались закончить прядение, потому что, сколько ни напряди после этого дня, все равно проку от такой пряжи не будет. Это поверье, быть может, происходит от того, что по весне кроме того, что сидеть за прялкой, у женщин были дела поважнее - на поле, на огороде, в саду… А что с прядением до страды никак не поспеешь, говаривали: "Весной день долог, а нитка коротка".

Для юга России было верным высаживать ранний картофель, если в этот день уже покрывалась зеленым убором черемуха.

Погода на Гавриила соответствовала погоде на 8 октября.