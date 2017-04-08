В конгрессе США призвали создать "гибридный трибунал" по Сирии

Американские сенаторы представили законопроект, предлагающий создание "гибридного трибунала" по Сирии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Рассмотреть этот законопроект должен будет Госдепартамент США. В случае одобрения документа Рекс Тиллерсон и его коллеги по Госдепу США должны будут в срок до шести месяцев изучить возможность создания "гибридного трибунала для расследования военных преступлений и преступлений против человечности" в Сирии.
В состав "гибридного трибунала" должны будут войти местные ужшкммт и зарубежные юристы, судьи и другие профессионалы, которые будут судить лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений, преступлений против человечества или геноцида. Как пояснил один из авторов законопроекта сенатор Марко Рубио, инициатива должна "обеспечить ответственность за нарушения прав человека в отношении невинных сирийцев".
Авторы документа, среди которых представители обеих партий, предлагают, чтобы госсекретарь США совместно с другими федеральными ведомствами изучил возможность создания "возможного переходного правового механизма для Сирии (включая гибридный трибунал)". Законопроект также предусматривает поддержку субъектов, которые выполняют такие функции как поиск подозреваемых в военных преступлениях, преступлений против человечества, геноцид, сбор, запись и защита доказательств их преступлений, охрана свидетелей.
По мнению вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, у США паранойя исключительности. Так он прокомментировал идею Штатов создать трибунал по Сирии. "Паранойя исключительности приводит не только к безнаказанности, но и к маниакальному желанию всех поучать, судить и наказывать", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне Америка нанесла ракетные удары по территории Сирии. В Кремле назвали действия США "актом агрессии против союзника России".