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Два полицейских стали жертвами нападения на патрульную машину в Ингушетии

Опубликовано 08.04.17 09:44 Два полицейских стали жертвами нападения на патрульную машину в Ингушетии

Нападавшие совершили более 60 выстрелов из автоматического оружия по автомобилю полицейских.

Ночью 8 апреля неизвестные напали на экипаж ДПС, расстреляв служебный автомобиль из автоматического оружия. В результате скончались двое сотрудников полиции.

В настоящее время ведется поиск нападавших, выясняются все обстоятельства произошедшего. Источник Лайфа в оперативных службах региона сообщил, что нападавшие совершили более 60 выстрелов из автоматического оружия по автомобилю полицейских.

Как уточняется, двое злоумышленников незаметно приблизились к служебному автомобилю ВАЗ-2110 и расстреляли ужшкммт двух сотрудников полиции. В результате нападения скончались два лейтенанта ДПС: 30-летний Акромат М. и 29-летний Зелимхан К.

В настоящий момент в городе объявлен план "Перехват". На месте расстрела работают сотрудники Следственного комитета республики. Нападавшие скрылись на легковом автомобиле. 
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