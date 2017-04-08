"Реал" Мадрид - "Атлетико" Мадрид: прогноз на матч 08.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Реал" - "Атлетико" 8 апреля 2017, прогноз на матч, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

8 апреля 2017 года на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится мадридское дерби между "Реалом" и "Атлетико" в рамках 31-го тура Чемпионата Испании по футболу. Начало в 17:15 мск.

"Реал" Мадрид - "Атлетико" 8 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире матч "Реал Мадрид" - "Атлетико Мадрид" 8 апреля 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за ходом игры онлайн можно будет в Сети.

"Реал" Мадрид - "Атлетико" 8 апреля 2017: перед матчем 31-го тура Чемпионата Испании

"Реал" к 31-му туру лидирует в турнирной таблице Чемпионата Испании, опережая дышащую в спину "Барселону" на два очка (71 против 69). В предыдущих ужшкммт матчах "королевский" клуб победил "Атлетик" из Бильбао (2:1), "Алавес" (3:0) и "Леганес" (4:2).

"Атлетико" занимает третье место и имеет в активе 61 балл. Ранее клуб обошел "Севилью" (3:1), "Малагу" (2:0) и "Реал Сосьедад" (1:0).

До этого команды встречались в 12-м туре Ла Лиги. Тот поединок закончился безоговорочной победой "сливочных" со счетом 3:0.

"Реал" Мадрид - "Атлетико" Мадрид 3:0 ВИДЕО голов

"Реал" Мадрид - "Атлетико" 8 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Реал" однозначным фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев со средним коэффициертом 1,75, на ничью - 3,8, на успех "Атлетико" - 4,9.

Несмотря на мнение букмекеров, нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн считает свой клуб фаворитом предстоящего матча.

"В последние дни мы работаем над тем, чтобы к дерби быть в лучшей форме. Это очень важная игра для болельщиков. Надеемся, что всё у нас получится, и мы завоюем три очка. Считаю "Атлетико" фаворитом в матче с "Реалом". Мы очень хотим победить, а я верю в своих партнёров по команде и в тренера", - сказал футболист.