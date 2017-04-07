 
TOP 10

1 СМИ: корабли России срочно направились в Сирию (ФОТО)

2 Опубликовано ФОТО подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме

3 "Быдло наше, родное": победитель «Битвы экстрасенсов» спровоцировал скандал в самолете (ФОТО)

4 Взрыв у ростовской школы организовал обманутый ревнивец (ВИДЕО)

5 ФОТО и ВИДЕО сирийского аэродрома, разрушенного в ходе авиаудара США, появились в Сети

6 СМИ: смертника из питерского метро могли подорвать без его ведома

7 Charlie Hebdo выпустил карикатуру с Асадом на тему химической атаки (ФОТО)

8 "Вместе ведь веселее": журналист "России 24" рассказал об акции памяти в Петербурге (ВИДЕО)

9 Олимпийская чемпионка получила жуткую травму во время матча (ВИДЕО)

10 Сестра Жанны Фриске показала неизвестные ФОТО беременной певицы в Instagram

Новости наших партнеров

"Холостяк", 5 сезон: стало известно, кому достался первый поцелуй Ильи Глинникова (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 07.04.17 23:26 "Холостяк", 5 сезон: стало известно, кому достался первый поцелуй Ильи Глинникова (ФОТО, ВИДЕО)

"Холостяк", 5 сезон, выпуск от 08.04.2017: Илья Глинников пригласил двух участниц проекта на свидание.

В 5 выпуске 5 сезона шоу "Холостяк" состоится первое свидание на вылет. Герой  проекта Илья Глинников решил не пускать на самотек конфликт Екатерины Никулиной и Вероники Мурашкиной, чтобы проверить, готовы они мириться или будут стоять до последнего.

В итоге в конце свидания Илья Глинников решит, кто из девушек отправится домой. Известно, что одна участница пожелает сопернице отправиться в ад, а другая, оставшись наедине с холостяком, шокирует его.

"Она просто обрушила мой ужшкммт мир. У меня что-то разорвалось внутри", - признался он после свидания.

"Холостяк", 5 сезон, 5 выпуск: смотреть онлайн ВИДЕО анонс

Между тем, в Сети появился кадр, на котором Илья Глинников нежно целует скандальную журналистку Лесю Рябцеву. Судя по всему, это произошло во время романтического свидания. Кадр с поцелуем шокировал поклонниц проекта: многие заявили, что экс-протеже главреда "Эха Москвы" - не лучший вариант для Ильи.

 

"Я даже не помню кто такая Леся. Не могу вспомнить. Но лучше он был с Мадиной или Дашей", "Не знаю, как вам, а мне симпатизирует Леся. Она кривляется, но никто не знает, что у нее внутри, так что не судите людей по обложке!", "Мне кажется, Леся необычная девушка! По крайней мере, не под копирку, как половина участниц проекта. Да и Илья не простой товарищ", "Только не это… Что Катя, что Леся… Лучше бы это была или Даша Клюкина, или Мадина", — такие комментарии оставляют пользователи Сети.
Другие материалы по этой теме

Участницы шоу "Холостяк" разделись ради Ильи Глинникова (ФОТО, ВИДЕО)

Герой "Холостяка" Илья Глинников оказался в инвалидном кресле (ФОТО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга