Взрыв у ростовской школы организовал обманутый ревнивец (ВИДЕО)

Подробности попытки убийства любовника своей подруги были выяснены в ходе проведенного следственного эксперимента.

В Ростове-на-Дону провели следственный эксперимент с Эдуардом Шараповым, который сделал бомбу из фонарика и подложил ее к дверям школы. Таким общеопасным способом мужчина пытался расправиться от соперником Дмитрием Колесником, который оказывал знаки внимания его сожительнице Натальи П.

Стоит отметить, что цинизм его действий поражает, так как он совершенно спокойно рассказывает, как и почему он совершил данное преступление.

В ходе следственного эксперимент Шарапов ужшкммт рассказал, что у него давно сложились неприязненные отношения с приехавшим из Краснодара Дмитрием Колесником. Поводом стали измены его дамы сердца с пострадавшим.

Перед совершением задуманного Шарапов выяснил ежедневные маршруты своего соперника, после чего подложил на его пути самодельную взрывчатку, замаскированную под фонарик. При этом мужчина специально оставил устройство включенным, чтобы привлечь внимание своей жертвы. Шарапов признался, что планировал не покалечить, а убить давнего неприятеля.

Ко всему прочему он совершенного не задумался о том, что у его жертвы есть ребенок, которой мог также пострадать или умереть в результате его мести.

В настоящее время следствием решается вопрос об избрании в отношении Шарапова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Циничное покушение на убийство в Ростове. Следственный эксперимент в Эдуардом Шараповым (ВИДЕО)

Ранее TopNews писал, что 6 апреля возле лицея №5 в Ростове-на-Дону прогремел рано утром прохожий поднял фонарик, который взорвался у него в руках. В результате 46-летнему мужчине оторвало кисть. Также медики изъяли из его живота металлические и пластмассовые осколки и ампутировать пальцы на левой руке. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое. Последствия ЧП у ростовского лицея очевидцы сняли на видео. После инцидента следователи возбудили уголовное дело о «покушении на убийство».