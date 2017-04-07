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Опубликовано ФОТО подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме

Опубликовано 07.04.17 19:55 Опубликовано ФОТО подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме

Ранее появились сведения о задержании подозреваемого, которые впоследствии были опровергнуты – поиски все еще ведутся.

Руководство полиции Швеции на пресс-конференции продемонстрировало фотографии разыскиваемого в связи с терактом в Стокгольме, сообщает портал "Медуза".

Обнародованные снимке, на которых изображен мужчина в зеленой куртке и серой кофте с капюшоном, были сделаны с камер наблюдения на месте происшествия.

Примечательно, что в ходе пресс-конференции полиция не отнесла его к подозреваемым, а лишь подчеркнула, что гражданам настоятельно не рекомендуется вступать с ним ужшкммт в контакт и передать информацию о его местонахождении правоохранительным органам. Изображенного на фото также просят как можно быстрее связаться с полицией. 

Ранее появились сведения о задержании подозреваемого, которые впоследствии были опровергнуты – поиски все еще ведутся. Полиция обратилась к общественности с просьбой помочь найти человека на фото. Элиассон пояснил, что фотография была сделана непосредственно перед терактом.

Как ранее сообщал Topnews, грузовик врезался в толпу людей в центре Стокгольма сегодня, 7 апреля. По последним данным, жертвами теракта стали пять человек. 
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