Опубликовано ФОТО подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме

Руководство полиции Швеции на пресс-конференции продемонстрировало фотографии разыскиваемого в связи с терактом в Стокгольме, сообщает портал "Медуза".

Обнародованные снимке, на которых изображен мужчина в зеленой куртке и серой кофте с капюшоном, были сделаны с камер наблюдения на месте происшествия.

Примечательно, что в ходе пресс-конференции полиция не отнесла его к подозреваемым, а лишь подчеркнула, что гражданам настоятельно не рекомендуется вступать с ним ужшкммт в контакт и передать информацию о его местонахождении правоохранительным органам. Изображенного на фото также просят как можно быстрее связаться с полицией.

.@svt Police in #Stockholm publish photos​ of the truck ramming attack suspect, major manhunt underway. pic.twitter.com/GdSVhvD0Dv