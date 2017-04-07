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Теракт в Санкт-Петербурге, последние новости: в Москве арестованы два подозреваемых по делу о взрыве в метро

Опубликовано 07.04.17 19:11 Теракт в Санкт-Петербурге, последние новости: в Москве арестованы два подозреваемых по делу о взрыве в метро

Теракт в Санкт-Петербурге, последние новости: смертник Джалилов перед взрывом звонил в Москву

Теракт в Санкт-Петербурге, последние новости: в Москве арестованы два подозреваемых по делу о взрыве в метро

Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу гражданина Таджикистана Солика Ортикова и также Шохисту Каримову. Задержанные будут находиться под стражей почти два месяца, до 3 июня включительно.

Как сообщают РИА Новости, при обыске у подозреваемого Ортикова обнаружили целый арсенал — пистолет Макарова, две тротиловые шашки, гранату и взрывчатку. Сам он отрицает вину, заявив, что живет в Москве 20 лет, работает поваром в кафе, а ужшкммт оружие принадлежит не ему.

"Это не мои вещи, я работал, семью кормил", — заверил подозреваемый.

Между тем после задержания Ортикова обыск продолжился у него на работе — в кафе "Лесное" в ходе которых у его коллеги — нарезщицы овощей Шохисты Каримовой — в дамской сумочке нашли боевую гранату и детонаторы для тротиловых шашек, используемые в горном деле. Откуда взялись эти предметы и для чего предназначались женщина обьяснить не смогла. 

Добавим, что Ортиков и Каримова проходят по статьям о терроризме и незаконном обороте оружия. Они были задержаны накануне, ещё шесть человек были взяты под стражу в Санкт-Петербурге.

Теракт в Санкт-Петербурге, последние новости: смертник Джалилов перед взрывом звонил в Москву

Перед тем как спуститься в метро северной столице уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов звонил неизвестному, после чего и привёл бомбу в действие в поезде, сообщает Лайф

Спецслужбы выяснили, что сразу после звонка Джалилова его собеседник позвонил Ортикову в Москву. 

Соседи Ортикова в Одинцово рассказали, что вчера немало удивились обыску, проводимому в их доме. По их словам, участие в следственных действиях принимал спецназ, приехала бронетехника.

Напомним, взрыв на перегоне петербургского метро прогремел 3 апреля. Бомбу принёс в вагон уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, включая самого смертника. Число пострадавших превысило 80 человек.
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