В России официально утвержден ГОСТ по фликерам для пешеходов

Для пешеходов в темное время суток одежда со световозвращательными элементами стала обязательной.

В России впервые появился госстандарт на светоотражатели для пешеходов. ГОСТ Р 57422-2017 «Световозвращающие элементы и изделия для пешеходов и других участников дорожного движения» утвердил Росстандарт, сообщает ГИБДД РФ на своем сайте.

Документ стал первым национальным стандартом в этой области — ранее регулировались только световозвращающие элементы для детской одежды.

Новый ГОСТ устанавливает требования к световозвращающим элементам и изделиям, используемым пешеходами и другими участниками дорожного движения для ужшкммт обеспечения видимости на дорогах за счет эффекта световозвращения в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Требования документа распространяются на подвески, повязки, манжеты, браслеты, значки, брелоки, шевроны и другие подобные изделия, а также на световозвращающие элементы одежды для взрослых, головных уборов, обуви, кожгалантерейных и других изделий в виде наклеек или нашивок.

Национальный стандарт устанавливает требования к световозвращающим элементам и изделиям различных типов, - подвесным, съемным и несъемным, гибким и жестким. В ГОСТе обозначены минимальные значения коэффициента световозвращения, необходимые для достаточной видимости человека на дороге. Также здесь установлены требования по устойчивости световозвращающих элементов к различным воздействиям, в том числе высоких и низких температур, осадков.

Госавтоинспекция МВД России отмечает, что использование световозвращающих элементов является важной составляющей обеспечения безопасности пеших участников дорожного движения. В настоящее время в стране ведется большая разъяснительная работа по популяризации световозвращателей, а также по организации их распространения и доступности для населения.

Напомним, что с 1 июля 2015 года все пешеходы при переходе дороги и движению по обочинам или краю проезжей части в темное время суток вне населенных пунктов обязаны иметь при себе световозвращающие элементы. За их отсутствие ч.1 ст. 12.29 КоАП предусмотрен штраф в 500 руб.