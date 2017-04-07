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Google запустил механизм проверки достоверности новостей

Опубликовано 07.04.17 18:13 Google запустил механизм проверки достоверности новостей

Но бороться с распространением фейковых новостей на платформе корпорации новая услуга не поможет.

Вслед за Facebook компания Google решила обратиться за помощью к фактчекинговым организациям, чтобы совместно бороться с фейковыми новостями, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Verge.

При выдаче поискового запроса Google будет показывать оценку фактчек-ресурса, например PolitiFact или Snopes, который определит, является ли новость достоверной. Данный инструмент пока не позволяет «проверенным» материалам подниматься выше в поиске, а кроме того, никак не препятствует распространению фейковой информации в интернете.

Проверить достоверность информации в СМИ поможет ужшкммт пользователям функция «Проверка фактов». Теперь новости будут сопровождаться маркировками «правда», «неправда» или «полуправда», сообщает телерадиокомпания «Мир».

В качестве примера этой функции приводится скриншот, на котором в строке запроса указано: «27 млн человек являются рабами». Под строкой поиска написано следующее: «Проверено PolitiFact на наличие фактологических ошибок: практически верно». Далее приводится ссылка на статью, подтверждающую информацию.
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