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"Машина власти сломала Трампа за 2 месяца": Медведев прокомментировал авиаудар по Сирии

Опубликовано 07.04.17 18:05 "Машина власти сломала Трампа за 2 месяца": Медведев прокомментировал авиаудар по Сирии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ракетные удары США по авиабазе Шайрат в Сирии.

Российский премьер Дмитрий Медведев, комментируя сегодняшний авиаудар США по аэродрому в Сирии, назвал его печальным для отношений РФ и США. Об этом премьер написал на своей странице в Facebook.

"Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом - ИГИЛ (Исламским государством, организация запрещена в РФ - прим.) администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии. В жестком противоречии с нормами международного права, без одобрения ООН. С нарушением собственных процедур, устанавливающих необходимость предварительного ужшкммт уведомления Конгресса о военной операции, которая не связана с нападением на США", - написал премьер.

Он добавил, что это произошло "на грани боевых столкновений с Россией".

"Своей военной акцией администрация президента США доказала и свою несамостоятельность, свою крайнюю зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента, который резко критиковал в инаугурационной речи новый президент. Сразу после его избрания я заметил, что все будет зависеть от того, как быстро сломает предвыборные установки Трампа существующая машина власти. Ей понадобилось два с половиной месяца ...", - резюмировал Медведев.
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