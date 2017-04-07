Знак "шипы" обязателен или нет 2017: изменения ПДД и новые штрафы ГИБДД начали действовать с апреля в РФ

Знак "шипы" 2017 и новые штрафы ГИБДД: какие изменения ПДД вступили в силу с апреля 2017 года?

С 4 апреля 2017 года в России вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, которые, в частности, касаются наличия знака "Шипы", а также ряда других нюансов. TopNews подготовил обзор основных изменений ПДД, актуальных для отечественных автовладельцев.

Знак "шипы" обязателен или нет 2017?

Знак "шипы" предназначен для информирования других участников дорожного движения о том, что в зимний период времени на конкретной машине эксплуатируется колесная резина, оснащенная шипами. Этот знак ужшкммт предупреждает о том, что на скользкой дороге тормозной путь этого автомобиля будет значительно короче, чем а резине без шипов. Тем самым едущему позади лучше соблюдать дистанцию в случае резкой остановки.

Также шипованная резина, к сожалению, может оказаться не самого высокого качества, поэтому не исключается, вылет шипов из-под колес впереди едущих автомобилей, что снова означает соблюдение почтительной дистанции.

Согласно Постановлению правительства № 333 от 24 марта 2017 года, отсутствие знака "Шипы" попало в число неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. Таким образом, начиная с 4 апреля, когда документ вступил в силу, любой автоинспектор, не обнаруживший этого знака на автомобиле с шипованной резиной, может выписать вам штраф в размере 500 рублей (инкриминировав вам нарушение п. 2.5 ч. 1 КоАП — невыполнение условий по обеспечению безопасности дорожного движения). При этом сотрудник ГИБДД имеет полное право запретить такой машине ехать дальше, пока соответствующая неисправность не будет устранена.

К тому же в случае аварии, если в машину с шипованной резиной, но без предупреждающего знака, кто-то врезался сзади, инспектор может признать вину обоюдной.

Если вы не пользуетесь шипованной резиной, то наличие или отсутствие знака "Шипы" вас не касается. Также следует помнить, что этот знак следует использовать на машине одновременно с установкой шипованных колес.

Отметим, что эксплуатация летней резины в России законодательно запрещена с декабря по февраль, а езда на шипах - с июня по август включительно.

Изменения ПДД с 4 апреля 2017 года

Обязательное использование знака "Шипы" - это далеко не единственный знак, упомянутый в 333-им Постановлением правительства. Также с 4 апреля 2017 года автомобиль нельзя эксплуатировать, если на ней, в зависимости от обстоятельств, также отсутствуют знаки: "Автопоезд", "Перевозка детей", "Глухой водитель", "Учебное транспортное средство", "Ограничение скорости", "Опасный груз", "Крупногабаритный груз", "Тихоходное транспортное средство", "Длинномерное транспортное средство" и "Начинающий водитель".

Большинство этих знаков являются специальными. К примеру, "Перевозка детей" касается только автобусов, а "Длинномерное транспортное средство" — как правило, вешается на грузовой транспорт.

Внимание следует обратить и на наклейку "Начинающий водитель", если ваш стаж вождения составляет меньше двух лет.