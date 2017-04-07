YouTube ВИДЕО: олимпийская чемпионка получила жуткую травму во время матча

На Ютуб ВИДЕО запечатлено, как Таиса Менесес неудачно приземлилась во время матча волейбольной Лиги чемпионов.

Известная бразильская волейболистка Таиса Менесес получила жуткую травму: при приземлении во время матча Лиги чемпионов спортсменка "вывернула" правый голеностоп.

Таиса была травмирована в третьей партии ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против представительниц стамбульского "Фенербахче".

После страшного эпизода коллеги бразильянки по команде смогли сплотиться и выиграть матч со счетом 3:1.

YouTube ВИДЕО: бразильская волейболистка получила жуткую травму во ужшкммт время матча

Таиса Менесес считается лучшей блокирующей мирового женского волейбола. В 2012 и 2016 годах 29-летняя бразильянка становилась олимпийской чемпионкой. В настоящее время она играет в составе турецкого "Эджашибаши" вместе с нападающей сборной России Татьяной Кошелевой.