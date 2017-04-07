YouTube ВИДЕО: олимпийская чемпионка получила жуткую травму во время матча
Опубликовано 07.04.17 15:46
На Ютуб ВИДЕО запечатлено, как Таиса Менесес неудачно приземлилась во время матча волейбольной Лиги чемпионов.
Известная бразильская волейболистка Таиса Менесес получила жуткую травму: при приземлении во время матча Лиги чемпионов спортсменка "вывернула" правый голеностоп.
Таиса была травмирована в третьей партии ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против представительниц стамбульского "Фенербахче".
После страшного эпизода коллеги бразильянки по команде смогли сплотиться и выиграть матч со счетом 3:1.
YouTube ВИДЕО: бразильская волейболистка получила жуткую травму во ужшкммт время матча
Таиса Менесес считается лучшей блокирующей мирового женского волейбола. В 2012 и 2016 годах 29-летняя бразильянка становилась олимпийской чемпионкой. В настоящее время она играет в составе турецкого "Эджашибаши" вместе с нападающей сборной России Татьяной Кошелевой.