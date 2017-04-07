В статье говорилось о том, что химическая атака должна была послужить предлогом для усиления международной коалицией военных действий в САР.

С сайта британской газеты Daily Mail была удалена статья под заголовком "США поддержали план осуществить химическую атаку в Сирии и возложить вину за это на режим Асада" от 29 января 2013 года.

В своем материале его автор Луиз Бойл сообщает, что химатака, по плану американской стороны, должна была послужить предлогом для усиления международной коалицией военных действий в Сирии.

"Попавшие в общественный доступ электронные письма, предположительно, доказывают, что Белый дом ужшкммт дал добро на осуществление химической атаки в Сирии, в которой можно будет обвинить режим Асада и, в свою очередь, усилить международные военные действия в обессиленной стране. В опубликованном докладе содержится переписка между двумя высокопоставленными лицами в базирующейся в Британии компании-подрядчике Britam Defence, в которой говорится, что "одобренная Вашингтоном" схема предполагает, что Катар профинансирует применение химического оружия силами повстанцев в Сирии", — сказано в статье, текст которой приводит РИА Новости.

Автор публикации говорит о том, что переписку обнародовал малайзийский хакер, получивший также через незащищенный сервер компании доступ к резюме и копиям паспортов ее руководителей.

О том, почему и когда именно эта статья была удалена с сайта издания, не сообщается.

Как писал TopNews, в ночь на пятницу США выпустили с военных кораблей 59 ракет по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс. В качеcтве причины такой атаки американская сторона без предъявления доказательств утверждает, что с военной базы была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, удар американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе готовился задолго до событий пятницы.

"Уже очевидно, что удар американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе готовился задолго до сегодняшних событий. Для подготовки такого удара необходимо провести большой комплекс мероприятий по разведке, планированию, подготовке полетных заданий и приведению ракет в полную готовность к пуску", — отметил он.