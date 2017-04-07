Эксперты подсчитали, сколько миллионов долларов стоил США авиаудар по Сирии

Это наиболее затратная и наименее эффективная (с военной точки зрения) операция США со времён нанесения ударов по Ливии в 2011 году.

В ночь на 7 апреля военные силы США выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Исходя из средней цены за ракету, этот удар мог обойтись американцем примерно в $83 млн, пишет "Коммерсантъ".

Также издание подсчитало, сколько тратили США на другие крупные ракетные удары:

· 24–25 марта 1986 года американские военные нанесли ракетные удары по военным объектам в районе ливийского города Сирт. Ранее США обвинили страну в поддержке международного терроризма. Операция ужшкммт получила название «Огонь в прерии», в ходе нее было выпущено 6 противокорабельных ракет «Гарпун». Стоимость ракет составляла $4,3 млн.

· 15–16 апреля 1986 года ВВС США нанесли удары по Триполи и Бенгази (Ливия). Операция «Эльдорадо каньон» стала ответом на взрыв американского самолета и теракт в ночном клубе в Западном Берлине. Было выпущено 48 противолокационных ракет «Шрайк» и «Харм». Совокупная стоимость ударов составила около $7 млн, исходя из средней цены за ракету в $145,5 тыс.

· 3–4 сентября 1996 года США провели в Ираке операцию «Удар в пустыне», направленную против режима Саддама Хусейна. Поводом стало его вмешательство в конфликт на курдских территориях вопреки резолюции ООН. В первый день операции США выпустили по позициям воздушных сил Ирака 27 крылатых ракет «Томагавк», во второй — 17. Нанесенные удары обошлись США примерно в $62 млн при средней цене за ракету в $1,41 млн.

· 20 августа 1998 года после терактов в посольствах США в Кении и Танзании была проведена операция возмездия «Безграничная досягаемость». Американские крылатые ракеты атаковали фармакологическую фабрику в Судане и тренировочные лагеря «Аль-Каиды» в Афганистане. В общей сложности в Красном море и Персидском заливе было выпущено 75–100 крылатых ракет «Томагавк» (общая стоимость — до $141 млн).

· 17–19 декабря 1998 года США в рамках операции «Лиса пустыни» США и Великобритания нанесли ракетно-бомбовые удары по Ираку. Причиной назывался отказ Ирака от сотрудничества с комиссией ООН по оружию массового поражения. Удары наносились по 97 целям, было выпущено 415 ракет морского и воздушного базирования «Томагавк». Совокупно запуски могли стоить США примерно $585,2 млн.

· 7 октября 2001 года США в ответ на теракты 11 сентября начали операцию «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Она началась с ракетно-бомбовых ударов по Кабулу и Кандагару. В первый день по ним выпустили около 50 крылатых ракет «Томагавк» ($70,5 млн).

· 19 марта 2011 года США и Великобритания провели обстрел территории Ливии крылатыми ракетами с кораблей в Средиземном море. По заявлениям коалиции, по целям было выпущено более 110 ракет «Томагавк» ($155,1 млн). С этого началась военная операция «Начало Одиссеи», длившаяся до конца марта 2011 года.