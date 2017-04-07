В Киеве народ взбунтовался и требует отставки мэра Кличко

В Киеве ведется сбор подписей для досрочного прекращения полномочий Виталия Кличко на посту мэра столицы Украины.

Киеве начался сбор подписей за отставку мэра Виталия Кличко. Об этом объявила инициативная группа территориальной общины украинской столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-портал depo.ua.

"Инициативная группа территориальной громады Киева выступила за отзыв киевского городского главы и досрочное прекращение его полномочий по народной инициативе", — пишет портал.

Среди претензий к градоначальнику — невыполнение предвыборных обещаний. Также ему поставили ужшкммт в вину отсутствие стратегической перспективы развития украинской столицы.

Также активисты намерены бороться со снижением уровня социальной защищенности киевлян, "катастрофическим состоянием инфраструктуры, хищением бюджетных средств и лоббированием интересов олигархов-застройщиков".

Случай со сбором подписей за отставку Кличко является уникальным для Украины. "Почему это произошло? Потому что бездействие Виталия Кличко, его неудачное управление Киевом, равнодушие к проблемам города и мнению общины перешли все границы", — пишут активисты.

Всего досрочную отставку Кличко поддержали 428 членов территориальной общины Киева.

Украинское законодательство предусматривает отставку мэров городов по инициативе народа. Этому посвящена, в частности, статья 79 закона о местном самоуправлении. Чтобы отправить мэра Киева в отставку, инициативной группе необходимо собрать 393 тысячи подписей. Затем они будут направлены в Киевскую городскую избирательную комиссию, которая после проверки и примет окончательное решение.

Если активистам удастся отправить Кличко в отставку, выборы нового мэра Киева могут пройти уже в ноябре-декабре.