В Киеве народ взбунтовался и требует отставки мэра Кличко

Киеве начался сбор подписей за отставку мэра Виталия Кличко. Об этом объявила инициативная группа территориальной общины украинской столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-портал depo.ua.
"Инициативная группа территориальной громады Киева выступила за отзыв киевского городского главы и досрочное прекращение его полномочий по народной инициативе", — пишет портал.
Среди претензий к градоначальнику — невыполнение предвыборных обещаний. Также ему поставили ужшкммт в вину отсутствие стратегической перспективы развития украинской столицы.
Также активисты намерены бороться со снижением уровня социальной защищенности киевлян, "катастрофическим состоянием инфраструктуры, хищением бюджетных средств и лоббированием интересов олигархов-застройщиков".
Случай со сбором подписей за отставку Кличко является уникальным для Украины. "Почему это произошло? Потому что бездействие Виталия Кличко, его неудачное управление Киевом, равнодушие к проблемам города и мнению общины перешли все границы", — пишут активисты.
Всего досрочную отставку Кличко поддержали 428 членов территориальной общины Киева.
Украинское законодательство предусматривает отставку мэров городов по инициативе народа. Этому посвящена, в частности, статья 79 закона о местном самоуправлении. Чтобы отправить мэра Киева в отставку, инициативной группе необходимо собрать 393 тысячи подписей. Затем они будут направлены в Киевскую городскую избирательную комиссию, которая после проверки и примет окончательное решение.
Если активистам удастся отправить Кличко в отставку, выборы нового мэра Киева могут пройти уже в ноябре-декабре.