Сирия, последние новости на сегодня, 07.04.2017: Путин проведет совещание с Совбезом РФ в связи с авиаударами США по Сирии

Сирия, Россия, новости последнего часа сегодня, 7 апреля 2017: РФ приостанавливает военное сотрудничество с США по Сирии.

Новости Cирии сегодня 2017, карта боевых действий: Путин проведет совещание с Совбезом РФ, а Лавров сравнил удары США с вторжением в Ирак

Российский президент России Владимир Путин проведет сегодня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, совещание будет посвящено ночной ракетной атаке США по авиабазе в Сирии. Он отметил, что сегодня у Владимира Путина запланирован ряд других встреч.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия США в Сирии напоминают ситуацию с вторжением ужшкммт в Ирак в 2003 году.

"Напоминает ситуацию 2003 года, когда США, Великобритания со своими некоторыми союзниками вторглись в Ирак, без согласия Совета безопасности, при грубейшем нарушении международного права",- заявил российский министр.

Россия приостановила сотрудничество с США по Сирии

Россия приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США. Соответствующее заявление приводится на сайте российского МИД.

В министерстве подчеркнули, что призывают Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для того, что обсудить удары, нанесенные Соединенными Штатами по сирийским правительственным войскам.

"Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом (...). В обосновании вооруженной акции Вашингтон полностью извратил то, что произошло в Идлибе. Американская сторона не может не понимать, что сирийские правительственные войска не применяли там химическое оружие", — подчеркнули во внешнедипломатическом ведомстве.

Сирия, новости последнего часа: Туск, Олланд и Меркель оправдали удары США в Сирии

По мнению главы Евросовета Дональда Туска, авиаудар США по базе ВС Сирии яляется "необходимой решимостью" в ответ на химические атаки. Он отметил, что ЕС будет работать с США, чтобы положить конец жестокости в стране.

"Удары США демонстрируют необходимую решимость против варварских химических атак. ЕС будет работать с США, чтобы положить конец жестокости в Сирии", — написал Туск в своем Twitter.

На этом фоне президент Франции Франсуа Олланда и канцлер Германии Ангела Меркель в совместном заявлении оправдали нанесенные американской стороной ракетные удары по авиабазе Шайрат в Сирии и возложили ответственность за развитие событий в республике на президента САР Башара Асада.

"Президент Асад несет единоличную ответственность за развитие событий. Повторное применение химического оружия и преступления против мирного населения требуют санкций, как этого требовала Франция и Германия уже летом 2013 года после трагедии в Гуте", - сказали лидеры Франции и Германии.

По их словам, вместе с партнерами по ООН они продолжат прилагать усилия, чтобы "призвать президента Асада за его преступные деяния к ответственности".

"Германия и Франция призывают международное сообщество совместно работать над политическим процессом в Сирии на основе резолюции СБ ООН 2254 и женевского коммюнике", - говорится в заявлении лидеров.

Как писал TopNews, в ночь на пятницу президент США Дональд Трамп распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил о том, что было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" с кораблей ВМС США по авиабазе Шайрат. По последним данным генштаба Сирии, в результате атаки погибли 10 человек, еще несколько получили ранения.