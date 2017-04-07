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10 Из 59 ракет до Сирии долетели 23: в Минобороны высмеяли эффективность "Томагавков" США

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Из 59 ракет до Сирии долетели 23: в Минобороны высмеяли эффективность "Томагавков" США

Опубликовано 07.04.17 13:25 Из 59 ракет до Сирии долетели 23: в Минобороны высмеяли эффективность "Томагавков" США

СМИ сообщают, что при атаке США на базу в Хомсе было уничтожено шесть истребителей МиГ-23 ВВС Сирии. Их опровергают - Сирия успела эвакуировать самолеты.

Российские средства контроля зафиксировали попадание только 23 из 59 крылатых ракет Tomahawk, запущенных Вооруженными силами США по авиабазе в Сирии, заявил на брифинге в Москве официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно. "Таким образом, боевая эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе - крайне низкая", - добавил он.

Конашенков также сообщил, что сирийская ПВО будет укреплена после атаки на авиабазу в провинции Хомс.

"Для прикрытия наиболее ужшкммт чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил", - сказал представитель ведомства.

По словам Конашенкова, ВВС Сирии потеряли шесть самолетов МиГ-23. Кроме того, были уничтожены радиолокационная станция и другое имущество.

"В результате удара уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолётов МиГ-23, а также радиолокационная станция", — отметил генерал-майор, которого цитирует Лайф.

Конашенков также добавил, что ни взлётная полоса, ни рулёжные дорожки не получили повреждений.

Однако, о том, что сирийская армия успела перебросить большую часть самолетов с атакованной ВМС США авиабазы Шайрат на другие аэродромы до того, как 59 крылатых ракет Tomahawk достигли своей цели, сообщил сайту телеканала «Звезда» военный эксперт Виктор Баранец со ссылкой на свои источники, а также на сирийский телеканал Al Mayadeen.

В результате удара база оказалась практически полностью уничтоженной, на ней разрушены топливные баки, ангары и несколько самолетов. По уточненной информации, погибли пятеро солдат армии САР, а также двое мирных жителей, которые находились рядом с аэродромом.
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