Отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор турецкий ресурс Bosphorus Observer сообщил о российских военных кораблях, которые в срочном порядке возвращаются в Средиземное море.

По информации портала, суда идут берегам Сирии. В частности, в район прежней дислокации возвращается фрегат "Адмирал Григорович".

Также ресурс опубликованы фотографии военных кораблей РФ.

New & powerful: Armed with Kalibr SS-N-27 missiles, #ВМФ #ЧФ frigate Admiral Grigorovich transits Bosphorus en route to Eastern Med #Syria pic.twitter.com/lDHe7iPONh