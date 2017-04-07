В Бурятии сняли свой вариант "50 оттенков серого" (ВИДЕО)

В Улан-Удэ стартовали съёмки фильма «для взрослых» «Бурятский жеребец». В Ютуб-видео актёры занимаются сексом в машине у памятника Ленину.

В Бурятии сняли аналог нашумевшего американского эротического фильма "50 оттенков серого". Он называется "Бурятский жеребец". Трейлер фильма опубликован на "Ютубе" c пометкой, что сама картина появится "скоро", пишет Лайф.

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Судя по трейлеру, в фильме будут изобиловать БДСМ-сцены. На появившихся кадрах мужчина появляется с голым торсом и плетью, а женщина — в специфическом белье на фоне красной комнаты.

По словам режиссёра картины, она рассказывает историю взаимоотношений ужшкммт мужчин и женщин. Фильм с элементами эротики снимали весь прошлый год в Улан-Удэ.

Бурятская картина обещает быть на порядок пикантнее и жёстче «Пятидесяти оттенков серого» режиссёра Сэм Тейлор-Джонсон и ленты Ларса фон Триера «Нимфоманка», пишет «Байкал-Daily».

Исполнитель главной роли Михаил Апальков имеет опыт работы в кино. В 2014 году он уже снялся в картине «Такси нашего города» Евгения Цына. «Коллеги» Михаила по «Бурятскому жеребцу» Наталья Выдрина и Виктория Яковлева принимали участие в съёмках впервые.

В начале этого года в Улан-Удэ на съёмках фильма «для взрослых» побывал французский актёр Венсан Перес, который «благословил» «Бурятского жеребца».