Ученые обнаружили у Цереры исчезающую атмосферу

Специалисты назвали факторы, благодаря которым происходит формирование атмосферы карликовой планеты.

Группа американских и испанских ученых обнаружила периодически появляющуюся и исчезающую атмосферу у Цереры. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на опубликованное в журналие Astrophysical Journal Letters исследование.

По словам специалистов, формирование разреженной атмосферы карликовой планеты определяется двумя факторами, каждый из которых напрямую связан с Солнцем.

Так, солнечный свет приводит к сублимации водяного льда на поверхности Цереры, к тому же на формирование ужшкммт атмосферы карликовой планеты оказывает влияние солнечная активность, главным образом потоки высокоэнергетических протонов.

Ученые пришли к таким выводам после анализа данных космического телескопа Herschel, наземной обсерватории Very Large Telescope и станции Dawn, которая исследует Цереру в данный момент.

Из-за того, что сейчас солнечная активность находится вблизи своего минимума, на Церере практически нет атмосферы. Исследователи считают, что с течением времени разреженная оболочка вокруг газовой планеты немного разрастется и уплотнится.