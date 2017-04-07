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Трамп с Дартом Вейдером анонсировал аваиудары по Сирии (ФОТО)

Опубликовано 07.04.17 11:11 Трамп с Дартом Вейдером анонсировал аваиудары по Сирии (ФОТО)

Трамп приказал ударить по месту в Сирии, откуда осуществили химатаку. Но Сеть взорвали кадры с места беседы президента США с журналистами.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что приказал нанести ракетный удар по аэродрому ВВС Сирии. Об этом он заявил, выступая со специальным обращением, передает РИА Новости.

"Сегодня я приказал нанести военный удар по аэродрому в Сирии, откуда была совершена химическая атака", - заявил Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что борьба с химическим оружием отвечает "жизненным интересам Соединенных Штатов": "Нет сомнений, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства в рамках конвенции о запрещении ужшкммт химического оружия и многие резолюции Совбеза ООН".

По его словам, попытки изменить поведение президента Сирии Башара Асада "потерпели драматическую неудачу".

Примечательно, что за несколько часов до первых новостей об авиаударе США по аэродрому Шейрат в сирийской провинции Хомс президент Дональд Трамп давал короткое интервью журналистам в салоне личного самолёта Air Force One. На прямой вопрос, должен ли президент Сирии Башар Асад уйти в отставку, Трамп лишь заявил: "То, что произошло в Сирии, это позор всему человечеству. Что-то должно произойти".

 

Многие пользователи Твиттера увидели аллюзии в том, что в самолёте Трамп давал интервью на фоне запущенного на телевизоре фильма "Изгой-один: Звёздные войны" (Rogue One: Star Wars), отмечает TJournal.

 

Вот небольшие примеры реплик блогеров:

"Кто-то сегодня крадёт чертежи Звезды Смерти?"

"Ничего необычного. Просто президент Трамп говорит с журналистами прямо напротив сцены с Дартом Вейдером из "Изгоя-один"

"[пародирует Трампа:] „Скажу одно: этот чувак — отличный парень, но ужасный лидер! Он сильно проиграл! Я научился на его ошибках“. Реально, если Трамп рядом с Дартом Вейдером — это вам не знак, то не знаю, что уж им станет".
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